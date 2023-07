Médico Guilherme Pullici e esposa celebram 20 anos de casamento em loja maçônica

Felicidades!

A amiga Socorro Moreira Jorge, soprou velinhas, no dia 10 de julho, e passou o dia ganhando muitos mimos e carinho dos amigos e familiares, no seu restaurante Point do Pato. À noite aconteceu os parabéns. E por lá estiveram…

Socorro com os filhos Henrique e Angelo

As irmãs Mariane, Mercedes e Marina Barbosa com Socorro

Os colunistas Luiz Theodoro, Márcia Abreu, Socorro, Roberta Lima, Giuliana Evangelista, Jackie Pinheiro e Nonato Viana.

V Festival Atsa Puyanawa

O festival acontecerá de 18 a 23 de julho na terra indígena Puyanawa. É considerado a maior festa tradicional do povo Puyanawa. O nome ‘Atsa’ significa macaxeira e é justamente o que eles celebram, já que a iguaria é a principal fonte de renda da comunidade.

O evento reúne turistas, mostra cultura e tradição com cantos, dança, comidas típicas, pinturas, brincadeiras de arco e flecha, inclusive a caiçuma, uma bebida tradicional. É considerada a maior festa tradicional do povo Puyanawa.

A realização é da AAPBI com o apoio do governo do Acre, através da SETE.

Na 1ª edição, que veio para ficar do RBB-Rock, Burguer e Beer, belo click das idealizadoras do evento Sandra Ruiz e Suzana Melo.

Médica dermatologista Camila Lima que comemorou o niver na terça, 11, no Paris Garden.

PROCESSO SELETIVO

Estão abertas as inscrições do Processo Seletivo para vagas remanescentes nos cursos de graduação de Bacharelado em Zootecnia, do Campus Sena Madureira/IFAC, semestre letivo 2023.2, Edital 07/2023, que se estenderá até o dia 14/07, exclusivamente, para os candidatos que já tenham concluído o Ensino Médio e que participaram pelo menos de uma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos anos de 2010 a 2022.

A inscrição no processo seletivo é gratuita e pode ser realizada pela internet, por meio de formulário de inscrição disponível no Edital 07/2023, que se encontra no Portal IFAC – Editais – Quero estudar no IFAC.

Os (As) candidatos (as) que não têm acesso à Internet para efetuar a sua inscrição poderão procurar a Biblioteca do IFAC/ Campus Sena Madureira, nos dias 10 a 14/07, das 07h às 11h e das 13h às 17h, munidos dos documentos necessários, onde serão disponibilizados computadores conectados à internet e um servidor do IFAC para auxiliar no processo de inscrição.

Ao completar mais um aniversário, Zayra Aiache escolheu celebrar a data entre amigos e familiares no Point do Pato.

Curtindo as Bahamas as irmãs Lil Ortega, Carol Leite e Toni Nixon

O Dr. Guilherme e sua esposa Maythe Pulici renovaram os votos para celebrar as Bodas de Porcelana, que simboliza o zelo e a atenção que o casal manteve aos longos dos 20 anos.