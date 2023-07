Moradora do Aeroporto Velho, Kika Sena concorre a prêmio de melhor atriz no RJ

Grande Prêmio do Cinema Brasileiro

A atriz pernambucana Kika Sena – atualmente residindo em Rio Branco, está na lista das finalistas de melhor atriz do 22º Grande Prêmio do Cinema Brasileiro divulgada pela Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais por sua atuação como protagonista no filme Paloma.

Na lista das finalistas: Alice Braga, Andréa Beltrão, Drica Paes e Marcelia Cartaxo. As atrizes foram escolhidas por votação entre os membros da Academia e competirão pelo Prêmio Grande Otelo em 28 categorias, além do Prêmio do Voto Popular.

***A cerimônia está agendada para o dia 23 de agosto, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, e será transmitida ao vivo para todo o Brasil pelo Canal Brasil e pelo canal do Youtube da Academia.

*** Kika se consagrou como a primeira atriz trans ao receber o Troféu Redentor de Melhor Atriz no Festival do Rio por seu trabalho no filme “Paloma”, em que ela interpreta a protagonista: uma mulher trans, que trabalha como agricultora no sertão de Pernambuco.

Miss Acre Trans 2023

A cabeleira e manicura Allana Rodrigues Costa, de 29 anos, foi aclamada Miss Acre Trans 2023 na noite de terça-feira (27), vésperas do Dia do Orgulho LGBTQIAPN + , no AFA Jardim. Allana representará o Acre no concurso nacional Miss Internacional Queen Brasil 2023, em novembro, em São Paulo. A nova representante da beleza trans acreana recebeu a coroa e a faixa das mãos de Meyre Manaus, coordenadora do concurso.

A recém-eleita Miss Acre Trans agradeceu as mensagens e o carinho recebido de amigos, familiares e seguidores que acompanham sua trajetória.

Inclusão de pessoas trans no mercado formal de trabalho

Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), (MPT), Defensoria Pública do Estado, (DPEAC) e Defensoria Pública da União (DPU) assinaram na terça-feira (27), véspera do Dia Internacional do Orgulho LGBT+, uma recomendação conjunta ao Estado do Acre para que implemente um conjunto de políticas públicas visando à inclusão de pessoas trans no mercado formal de trabalho.

No documento, as instituições recomendam que o governo estadual garanta a manutenção e a ascensão profissional de pessoas transgênero, transexuais e travestis no mercado de trabalho, assegurando igualdade de oportunidades. Embora a Constituição Federal de 1988 estabeleça a dignidade humana, a cidadania e o valor social do trabalho como valores supremos da República Federativa do Brasil, a realidade vivenciada por grupos sociais altamente vulneráveis, como a população LGBT+ demonstra que esses valores são completamente alheios a essa parcela da sociedade brasileira.

Ministra

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, confirmou nesta terça-feira (27) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou a advogada Edilene Lobo para o cargo de ministra substituta da Corte. O anúncio foi feito na abertura na sessão desta noite. O nome de Edilene estava na lista enviada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ao

presidente Lula para indicação ao cargo. Edilene Lobo Ela é primeira mulher negra a integrar o Tribunal. Com a indicação, caberá ao TSE marcar a data da posse.

Originárias

Nesta Sexta-feira (30), às 19h, a Filmoteca de Rio Branco será palco de um evento literário imperdível. A Associação Nacional das Jornalistas e Escritoras do Brasil (AJEB) lançará no Acre a antologia “Originárias”, com o tema “A Força Criativa do Legado Feminino”. Três talentosas acreanas, Edir Marques, Elisangela Pontes e Silvania Pinheiro, estão entre as notáveis escritoras que fazem parte dessa coletânea.

Além do lançamento do livro, o evento também contará com a posse das novas ajebianas, que se juntarão às demais integrantes da Associação das Jornalistas e Escritores do Acre (AJEB). Essa posse representa uma oportunidade de fortalecer a união e o apoio mútuo entre as mulheres escritoras do estado.

Arraial dos Amigos

A 3ª edição do “Arraial dos Amigos” que aconteceu na sexta-feira (23), na Chácara Itália, foi pura diversão. No arraiá muitos amigos reunidos, música animada, dança, comidas gostosas, fogueira, brincadeiras típicas, decoração e o capricho na vestimenta e caracterização dos presentes. A quadrilha foi um dos pontos altos da festa. A turma aderiu à convocação “Vamos dançar a quadrilha, pessoá!” e, cada um com o seu par, cumpriam ao que o marcador anunciava dançando de formas e improvisos dos mais diversos.

***Muitos fizeram questão de elogiar a festa em comentários pessoais e postagens de fotos e vídeos nas redes sociais, que se multiplicaram nos dias subsequentes à festa. Veja os flashes.

Idade Nova

Foi em clima de Clube da Luluzinha que Carol Leite reuniu um grupo de bffs para comemorar mais um ano de vida, na segunda-feira (26), no Jarude. A noite foi pra lá de animada. Quem estava lá? As irmãs Marina e Mariane Lavocat, Marcia Abreu, Maria Elena Barcelos, Patrícia Rêgo e Mayra Tinôco. Da coluna votos de felicidade!

Caranavale

Neste final de semana a cidade de Brasiléia vai estar em festa. O município comemora, no dia 3 de julho, 113 anos e vai celebrar a data com o tradicional carnaval fora de época, o Carnavale. A atração nacional deste ano é o grupo baiano Jammil e Uma Noites que se apresenta sábado (01) na praça Hugo Poli, onde acontece o tradicional carnaval fora de

época.A expectativa é que o Carnavale 2023 receba cerca de 25 mil pessoas, com deslocamento de pessoas de todo o estado do Acre, da região de Pando, na Bolívia, e também de Madre de Dios, no Peru.