Pimenta: Bocalom garante viadutos, ônibus elétricos e estrada-parque para aplicar poupança

Patinhas

Como Tio Patinhas, o clássico personagem de Walt Disney que acumulou fortuna a partir de uma única moeda e se comportando como um sovina radical, o prefeito Tião Bocalom anda com um sorriso largo a exibir o cofre cheio e a contar como vai gastar tudo até a campanha de 2024. Em entrevista aos repórteres Everton Damasceno e Weverton Matias, do podcast do ContilNet desta quinta-feira (13), ele foi incisivo: “o PP vai me apoiar”, disse, demonstrando firme convicção de que o partido não terá argumentação para substituí-lo na disputa pela Prefeitura ano que vem.

O melhor

Bocalom anunciou que a Prefeitura tem hoje, cerca de R$ 470 milhões para serem aplicados até o final do seu primeiro mandato, o que lhe credenciará como o “melhor prefeito que já passou por Rio Branco”. É por esses motivos que o prefeito não quer ser responsabilizado pelas mais de 500 ruas judicializadas do Programa Ruas do Povo, que ganhou repercussão nesta semana. “O que eu quero que a população entenda é que não vou deixar de aplicar esse dinheiro que a prefeitura economizou, para ser gasto em projetos para a capital, e gastar em uma dívida que não é de responsabilidade da prefeitura”, disse.

Monumentos

Com apenas 18 meses de mandato pela frente, Bocalom prometeu uma soma de obras que podem torná-lo um faraó na capital, superando o petista Jorge Viana. Ele prometeu a construção de dois novos viadutos, além do já conhecido na AABB, um logo mais à frente, na rotatória do Araújo Mix, e um segundo, em frente ao Horto Florestal.

Ecologista

Em respeito ao meio ambiente, o prefeito Tião Bocalom se comprometeu a comprar 10 novos ônibus elétricos para acabar com a emissão nociva de gás carbônico dos ônibus a diesel e a abrir uma estrada parque ligando o bairro Joafra ao Tancredo Neves. A estrada vai encurtar em quase 7km. Não será por falta de tempo porque, segundo ele, havendo dinheiro “tudo fica mais fácil”. Sem dúvida quem tem dinheiro pode ir até à Lua ou ao fundo do mar para ver o Titanic, mas isso é coisa de gringo besta que nunca fundou uma cidade como Acrelândia.

Trunfo

Militando na política desde que o governador e a maioria de seus secretários ainda eram adolescentes, o prefeito Bocalom está convicto de que se for retirado da disputa pelo PT sairá como uma vítima, acumulando pontos junto ao eleitorado que o elegeu em 2020. Por isso, não vê como problema o imbróglio dentro do Progressistas onde há manifestação crescente de apoio ao nome do secretário de Governo do Acre, Alysson Bestene. “Eleição é decidida nos 45 minutos do segundo tempo. Tenho uma história dentro do partido, é onde eu me sinto bem. É a minha casa. E se no final, eu tiver que sair, saio como vítima”, arrematou.

Gratidão

O senador Sérgio Petecão (PSD) e o presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana, se encontraram nesta quinta-feira (13) na sede da entidade, em Brasília. A foto do encontro foi compartilhada nas redes sociais pelo ex-senador Jorge Viana. Na publicação, o petista agradeceu o apoio do senador ao Governo de Lula (PT) e Geraldo Alckmin (PSB). Segundo Jorge, o encontro serviu para falar do novo propósito da Apex de fortalecer empresas exportadoras das regiões Norte e Nordeste.

Planos

“Hoje tive o prazer de receber aqui na ApexBrasil o senador Sérgio Petecão. Tivemos uma longa e boa conversa. Aproveitei para cumprimentá-lo pelo importante apoio dado ao trabalho do presidente Lula, nosso vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin. Discutimos o novo propósito da ApexBrasil de fortalecer empresas exportadoras das regiões Norte e Nordeste. Também, falamos da situação da nossa terra”, relatou.

Alvíssaras

Por fim, Jorge Viana afirmou que o Acre enfrenta tempos difíceis e que com a boa políticas as mudanças irão acontecer. “O nosso Acre enfrenta tempos difíceis, mas precisamos acreditar e trabalhar por dias melhores. Sabemos que com a boa política, boas mudanças acontecem. Tenho certeza que nesse novo governo do presidente Lula serão realizados grandes investimentos no Acre”, escreveu.

Eu fico

Como já foi sugerido nesta coluna, com a saída da senadora Soraya Thronickle do União Brasil, abriu-se um grande espaço para a atuação do senador Alan Rick dentro do partido e ele decidiu ficar, segundo informa o site Poder 360. No início de julho, o site Estadão divulgou uma matéria especulando sobre a possível saída de Alan Rick da sigla após atrito com a cúpula nacional do partido.

Atrito

Quando Alan Rick assumiu o comando do partido no Estado, no início do ano, ele desfez as nomeações provisórias e começou a indicar novos presidentes regionais. As ações foram questionadas por Fabio, como consequência, o senador ameaçou deixar o partido. Depois de intervenção do presidente do União Brasil, Luciano Bivar, as trocas nos diretórios municipais foram mantidas, consolidando o poder local de Alan. Assim, o congressista optou por permanecer na sigla.

A estrada

Esta rodovia ainda pode virar uma camisa de tanto alinhamento. Nesta quinta-feira, 14, entre cafés e sucos regionais oferecidos na visita à Aleac do ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e corregedor do Conselho Nacional de Justiça, Luís Felipe Salomão, a construção da estrada entre Porto Walter e Rodrigues Alves/Cruzeiro do Sul, acabou sendo um dos temas mais comentados e defendidos pelos anfitriões.

Advocacia

A estrada está sob litígio justamente no STJ que a embargou a pedido do Ministério Público Federal por atravessar a área dos jaminawas do Igarapé Preto. O ministro chegou acompanhado presidente do Tribunal de Justiça do Acre, desembargadora Regina Ferrari Longuini e pelos conselheiros João Paulo Santos, Marcelo Terto Silva, Mauro Pereira Martins, Sidney Madruga e Marcos Vinicius Rodrigues, este último representante do Acre no CNJ.

Enredo

Puxando assunto, segundo protocolo ancestral da humanidade, o ministro Luís Salomão perguntou cordialmente sobre a história do legislativo acreano, a relação com a sociedade e com os povos indígenas. Ouviu do presidente da Aleac, Luiz Gonzaga sobre as dificuldades de se chegar às cidades isoladas, das ações da Aleac voltadas para quem mora nessas regiões, e da importância da estrada do Pacífico para robustecer a economia do estado. “A geografia do Acre é diferente de qualquer estado brasileiro, isso nos impõe dificuldades que só quem mora aqui conhece, mas mesmo assim temos alcançado todos os municípios com as ações realizadas pelo parlamento estadual”, explicou Gonzaga.

Testemunho

A desembargadora Regina Ferrari Longuini a quem coube protocolarmente a condução do ministro Luís Salomão ao encontro do presidente da Aleac, Luiz Gonzaga, revelou que foi procurada recentemente por um grupo de indígenas que, para sair do isolamento, defendem a retomada da rodovia embargada. A obra, que já estava em construção e contava com licenciamento ambiental, foi suspensa por atravessar a Terra Indígena do Igarapé Preto onde vivem os índios jaminawa.

Exemplo

Segundo o ministro Luís Salomão, com suas 14 etnias divididas em 34 terras indígenas, o Acre tem potencial para ser modelo nacional da convivência harmônica entre os povos. O ministro ficou impressionado ao saber que aqui no estado, há um dos povos indígenas que até hoje não tive contato com a civilização branca, e enalteceu a politica estadual de apoio a esses povos.

Sepi

“Soube que o Acre criou a secretaria dos povos indígenas. Esse tipo de ação governamental corrobora o compromisso com a causa indígena. Viemos aqui para fazer uma correição mas também para estreitar a relação institucional entre os poderes. Estou muito entusiasmado com o que vi aqui”, comentou. O primeiro secretário da Aleac, deputado Nicolau Júnior, agradeceu a visita da comitiva do CNJ, presenteou o ministro com uma peça de marchetaria e ratificou o compromisso da Casa de Leis em continuar defendendo os interesses dos povos originários assim como do restante da população.

Museu

No tour entre os poderes, o ministro Luís Salomão e comitiva visitaram o governador Gladson Cameli em seu gabinete no Palácio Rio Branco. O governador apresentou ao grupo o museu palaciano para exibir um pouco da história do Acre e o ministro Luís Felipe Salomão destacou o compromisso do Estado em garantir a manutenção da harmonia entre os poderes e o exercício da democracia. Gladson disse que a justiça é o valor básico de todas as conquistas. “Onde há justiça, reina a harmonia e união e nesse sentido o trabalho desempenhado pelo Tribunal de Justiça do Acre, sempre disponível e atuante para somar forças em prol da população acreana, é de fundamental importância para o exercício do Estado Democrático de Direito”, observou o chefe do Executivo.