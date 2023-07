Pimenta: Gladson pede menos fofoca, mas só se fala em eleições na Expoacre

Diz que diz que

O prefeito Tião Bocalom disse em entrevista ao ContilNet que o governador Gladson Cameli determinou que cessem os boatos em torno do nome do Progressistas para a disputa da Prefeitura de Rio Branco. Mas, não se falou de outra coisa no estande do portal na Expoacre 2023. A vice-governadora, Mailza Assis, por exemplo, que apoiou Bocalom lá atrás, quando ele se lançou candidato à prefeito, agora disse que os tempos são outros e vai de Alysson Bestene. Mas, deixou claro que quem vai bater o martelo é o atual presidente do partido, que vem a ser o próprio governador.

Dinâmica

De acordo com Mailza Assis, a política é muito dinâmica e o partido trabalha para ter um nome que vença as eleições. Por esta razão ela vê em Alysson um bom nome. “É uma pessoa querida, amada. Se dedica muito para o governo. Esta decisão está sob liderança de nosso governador Gladson Cameli”, comentou Mailza.

Parças

Apesar das declarações da cúpula do Progressistas indicando que Alysson Bestene é o favorito, o prefeito Tião Bocalom, não desistiu da disputa interna. O prefeito lembrou que Alysson foi seu candidato a vice-prefeito na disputa que perdeu para Marcus Alexandre em 2012 e que no momento é muito cedo para tomar decisões para 2024. “O que precisamos é trabalhar. O Gladson falou ‘vamos parar com a fofoca e trabalhar’”, comentou.

1001

Quanto a trabalhar, o prefeito Tião Bocalom tem feito a sua parte. Quinta-feira (27), ele esteve na indústria Agrocortex Madeiras, localizada no município de Manoel Urbano. A empresa prometeu doar parte da madeira que a prefeitura vai utilizar para a construção em um só dia de 1001 unidades habitacionais para famílias de baixa renda do projeto “1001 Dignidades”. A Agrocortex é uma das maiores empresas madeireiras em atuação no Brasil com capital espanhol e português e realiza exportações para os mercados da União Europeia e Estados Unidos.

Guiness

O projeto “1001 Dignidades” é a bala de prata do prefeito Tião Bocalom para impulsionar sua reeleição. Se conseguir inaugurar 1001 casas num só dia ele estará batendo o recorde do governador de Goiás, Iris Resende, que inaugurou 1 mil casas no domingo 16 de outubro de 1983 no bairro Vila Mutirão, em Goiânia. Recém-eleito governador de Goiás, Resende idealizou o bairro e ajudou a capinar o mato. Ao contrário do projeto de Bocalom, que prioriza a madeira, Íris Resende utilizou concreto pré-moldado, onde as peças vão se encaixando como brinquedos. As famílias contempladas viviam em áreas de invasão sob barracas de lona.

Protótipo

O plano de Bocalom é convocar um mutirão para levantar as 1001 casas em maio de 2024, possivelmente no Dia das Mães ou na véspera para que a festa já possa ser realizada em casa própria. De acordo com ele, ainda nesta semana um protótipo do projeto será exposto na sede da empresa Ascom, da empresária Adelaide de Fátima, que venceu a licitação para o transporte da madeira de Manuel Urbano para Rio Branco.

Vitrine

Enquanto o prefeito Tião Bocalom desfila com suas obras previstas para serem entregues em ano eleitoral, o secretário de Governo, Alysson Bestene tem a oportunidade de mostrar serviço na organização da Expoacre 2023. Foram R$ 10 milhões em investimentos. “Nós crescemos muito o espaço, principalmente no setor agrícola, as pessoas vão poder visitar e conhecer os produtos”, comentou Alysson, que é o coordenador-geral do evento.

Intercâmbio

De acordo com Alysson Bestene, a Expoacre deve ser cada vez mais uma feira de negócios segundo uma determinação do governador, que todos tenham oportunidade de participar. “Vamos fazer com que a Expoacre 2023 seja uma vitrine, fazendo intercâmbio com outros estados e com outros países, além de gerar oportunidades, fortalecendo a economia local e gerando emprego e renda”, pontuou.

Justiça

O senador Marcio Bittar (União) está cobrando um justo reconhecimento às autorias de emendas que ele destinou para o Governo do Estado visando a execução de projetos para a contenção de cheias e mitigação das secas do Rio Acre. O primeiro repasse para elaboração do projeto aconteceu em junho do ano passado, no valor de R$1.000.000,00, enviados diretamente ao Governo do Estado do Acre. A segunda parcela do convênio foi paga no dia 13 de julho deste no valor de R$2.250.000,00, anunciado nesta semana pelo Governo Federal.

Estudos

O projeto ainda conta com o pagamento de uma terceira parcela no valor de R$2.250.000,00, que depende da execução do recurso já repassado, totalizando R$ 5,5 milhões. O Governo do Estado deverá entrar com uma contrapartida de R$ 55 mil até o final do convênio, previsto para o dia 30 de abril de 2023. Lembrando que este é o valor do investimento apenas nos estudos de viabilidade econômica, técnica e ambiental.

Anônimo

O governo federal divulgou a liberação dos recursos para o projeto na semana passada, mas sem mencionar que a fonte dos recursos era uma emenda parlamentar do senador Marcio Bittar. O projeto é bastante complexo e pode ser a solução definitiva para as alagações e escassez de água em Rio Branco. De acordo com o filho do senador, João Paulo Bittar, a emenda começou a ser paga pelo governo Bolsonaro. “Esse pagamento que caiu agora é a segunda parcela desse recurso”, explica João Paulo.

Irrigação

Tendo em mãos os recursos para os estudos de viabilidade bancados por emenda do senador Marcio Bittar, caberá ao Governo dar continuidade ao projeto, antiga aspiração da classe política acreana, de construir uma grande barragem no Rio Acre permitindo o controle de sua vazão para prevenir alagações, seu uso como lazer e, ainda, viabilizando a irrigação de lavouras através da construção de canais laterais. O projeto prevê, também, controle e melhoria do saneamento básico para evitar o lançamento de dejetos ao longo do sistema de drenagem.

Pelejas

Curtindo férias na praia com a família após passar por uma delicada cirurgia em São Paulo, o ex-vice-governador Major Rocha aproveitou para mandar um recado para seu eleitorado e seus adversários políticos. “Depois de tantas pelejas, algumas doloridas. É hora de recuperar, de recarregar as energias para voltar ao batente. Logo estarei pronto para a luta”, disse Rocha.

Rumo

Major Rocha só não deu maiores detalhes sobre o seu futuro político. Afinal ele é filiado ao MDB que está prestes a selar uma aliança com os partidos de esquerda em torno do nome de Marcus Alexandre para disputar a Prefeitura da capital em 2024. Rocha e as esquerdas são como óleo e água, não se misturam nem com reza braba. Rocha se elegeu como deputado estadual em 2010 fazendo discursos ferozes contra o governo de Binho Marques, que chegou a mandar prendê-lo e, assim, dizem, tornou-se em seu maior cabo eleitoral. Chegou à Câmara Federal e a vice-governador de Gladson. É inimaginável que possa subir ao palanque com o PT e o PC do B.

Expojuruá

A organização da Expoacre Juruá (2023) que será realizada de 30 de agosto a 3 de setembro, já está a pleno vapor, conforme comprovaram o presidente e o primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputados Luiz Gonzaga (PSDB) e Nicolau Junior (PP). Eles visitaram sexta-feira (28) as obras no espaço onde será realizado o evento. Os parlamentares estiveram acompanhados do coordenador do Deracre no Juruá, Amauri Barbosa, responsável pelas obras.

Estrutura

O presidente Luiz Gonzaga lembrou que a feira Expoacre Juruá é sempre um sucesso e que esse ano tem tudo para ser ainda maior. O parlamentar aproveitou para parabenizar o governador Gladson Cameli por investir na feira que irá movimentar a economia no Juruá. “A Expoacre Juruá sempre foi um sucesso e tenho certeza que agora com essas melhorias na estrutura será ainda maior”, comentou Gonzaga.

Novidades

O deputado Nicolau Júnior (PP) lembra que o governo do Estado todo ano reserva uma novidade no espaço para a Expoacre Juruá. “Esse ano o governo está trazendo mais novidades para proporcionar um conforto ainda maior para a população. Vai ter ampliação do estacionamento, vão asfaltar a área do show. Só tenho a parabenizar o governador pelo esforço de fortalecer a maior festa da nossa região”, disse Nicolau.