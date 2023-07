Pimenta: passagem aérea para o Acre tem custo de primera classe e atendimento de quinta

Labirinto

Não é só com a Latam, acontecia também com a Gol no Aeroporto Internacional de Brasília. O número do portão de embarque que consta no bilhete, nem sempre será mantido até o final. O passageiro tem que ficar atento aos monitores que informam horários de chegadas e partidas e número do portão. A localização pode mudar repentinamente e o passageiro ser obrigado a correr pelo gigantesco e congestionado aeroporto. É muito comum ouvir os serviços de alto falante chamando passageiros perdidos entre os portões.

Estresse

Foi o que aconteceu com o senador Alan Rick e, ao contrário do que ele disse, justifica sim um ataque de nervos. Agiu certo em pedir desculpas ao funcionário, mas a Latam merece um processo. O Acre não é respeitado pelas companhias aéreas e isso não há governo que mude, desde a fundação do Estado e a invenção do avião. Diversas lideranças políticas como o ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, Moisés Diniz, Ralph Fernandes e a ex-candidata a vice-governadora Georgia Michelette, saíram em defesa de Alan Rick, após a repercussão do caso.

Adiante

“Sei que você perdeu o controle emocional no aeroporto, mas, você não chamou o atendente de bandido, de criminoso ou de qualquer palavra preconceituosa, que uma parte da população e dos políticos tornaram adjetivos usuais. Já li e ouvi políticos “comemorando” a morte de crianças (netos) ou de mulheres de políticos, só porque eram adversários e foram aplaudidos nas redes sociais. Triste! Parabéns por pedir desculpas, mesmo sendo de um fato ocorrido há quase dois anos. Você é um cara do bem. Siga adiante!”, escreveu Moisés Diniz.

Ilderlei

“Então, meu irmão, a gente perde a cabeça em algum momento, imagina quantos voos você já teve problemas e aguentou calado, mas agora, com certeza, as correrias da sua agenda e as demandas do seu mandato fizeram com que esse ocorrido acontecesse. Não é comum o que aconteceu, pois lhe conheço antes de ser político, lhe conheço como irmão em Cristo, como político que tanto fez e faz pela nossa Cruzeiro do Sul, quando eu era prefeito investindo recurso para várias áreas, em especial a agricultura e as ações sociais, pelo estado do Acre e também pelo povo Brasileiro”, escreveu o ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro.

Narrativas

“Julgar é muito fácil! Construir narrativas sem saber a história toda… Enfim, diversas vezes me estressei em aeroportos, principalmente quando saímos do Acre para algo muito importante. Sempre que procuro informações, na maioria das vezes, me sinto ignorada. Fora o valor absurdo das passagens. No trecho do vídeo também vemos claramente que o atendente responde “só amanhã”. Vim em defesa do Alan Rick porque sua trajetória sempre foi de um homem de Deus preocupado com sua família. Claro que devemos tentar ser calmos, mas em vários momentos nós iremos esbravejar. Isso mostra que somos humanos”, escreveu Georgia Micheletti.

Imagem

“A oposição da má política que tenta manchar a sua imagem se calará diante do seu trabalho incansável e dos imprescindíveis recursos alocados que fortalecem ainda mais as instituições e desenvolvem os nossos municípios e regiões”, escreveu Ralph Fernandes.

Cúpula

Em 5 de outubro de 2022, logo após o primeiro turno das eleições, o voo noturno da Latam de Rio Branco para Brasília ficou exatamente uma hora parado no aeroporto com a elite da política acreana, incluindo o governador Gladson Cameli, reeleito, a senadora Mailsa Assis, eleita vice-governadora, o deputado federal eleito senador Alan Rick, o deputado federal Flaviano Melo, que perdeu a reeleição; o senador Sérgio Petecão, que perdeu a eleição para o governo e o ex-governador Jorge Viana, que perdeu a eleição para Gladson. Quem tomou rivotril, dormiu. O governador Gladson ouviu as explicações de um comissário e ficou de boa. Quem tinha conexão em Brasília teve que se virar pelo labirinto do aeroporto de Brasília.

Azul

Para quem anda descontente com a Latam e com a cor dos prédios públicos coloridos pelo prefeito Tião Bocalom, vem aí a Companhia Aérea Azul. Para tratar da volta da operação de voos da empresa no Acre, o governador Gladson Cameli está em tratativas com a diretoria da empresa em São Paulo. O objetivo do governador é reativar os voos diurnos no Estado, interrompidos pela Latam desde junho, quando oferecia um voo direto de três horas desde Guarulhos.

Guerra santa

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, afirmou em entrevista à Bandnews que viajará pelo Brasil divulgando o programa “Abre Caminhos”, voltado para o combate ao racismo religioso no país. Entre os estados a serem visitados está o Acre, onde uma minúscula comunidade religiosa de matriz africana costuma ser hostilizada por evangélicos. Uma pesquisa do IBGE de 2014, quase uma década atrás e, portanto, muito defasada, apontava a existência de 226 seguidores do candomblé, 31 da umbanda e 256 seguidores das duas denominações. Os evangélicos eram 239.589 fiéis.

Diversidade

O que pouca gente sabe é que além de católicos e evangélicos, o Acre também possui muçulmanos (24), judeus (59), budistas (99), católicos ortodoxos (1.136) e católicos apostólicos do Brasil (2.784), mórmons (815) religiões indígenas (2.617) e esotéricas (102), espíritas (4.190) e espiritualistas (23), testemunhas de Jeová (3.524), outros cristãos (6.758) e 87.364 pessoas que não seguem religião alguma, segundo o censo do IBGE de 2014. As doutrinas ligadas à ayahuasca não aparecem na pesquisa, mas podem estar incluídas entre outros cristãos, espíritas, espiritualistas e católicos.

Conflito

A visita da ministra Anielle Franco pode estar relacionada à ameaça feita por um criminoso evangélico ao terreiro de umbanda Casa de Exu Dona Menina, localizada no bairro Boa União, em Rio Branco. Segundo a mãe de santo Rubby Rodrigues, a ameaça teria surgido após uma reunião no local que teria despertado o incômodo de um vizinho evangélico. “Tivemos uma sessão espiritual que durou até tarde da noite, daí um vizinho que é evangélico foi reclamar para o pessoal do crime”, disse Rubby ao ContilNet. Ainda de acordo com a religiosa, um grupo ameaçou metralhar o terreiro.

Milzão

Decreto publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), na edição desta quinta-feira (20), autoriza o pagamento de R$ 1 mil previstos pelo “Programa Auxílio do Bem”, destinado a famílias carentes desabrigadas pelas alagações. O projeto foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) e sancionado pelo governador Gladson Cameli em março de 2023. Para acesso ao benefício, são requisitos que a família tenha sido desabrigada pela enchente de rios, igarapés e/ou enxurrada e que a família tenha sido inscrita no Cadastro Único (CadÚnico) até fevereiro de 2023.

Critérios

A seleção das famílias deve acontecer com ordem de prioridade àquelas com menor renda per capita, com maior número de componentes, com pessoas com deficiência, idoso e crianças de 0 a 6 anos; de indígenas e de quilombolas. As famílias serão selecionadas de forma automática, através do cruzamento de informações das famílias acolhidas nos abrigos estaduais e municipais com base no CadÚnico.

Carne fraca

A Câmara dos Vereadores de Acrelândia realizará uma sessão extraordinária na próxima segunda-feira (24), para decidir sobre a possível perda do mandato do atual prefeito da cidade, Olavo de Rezende, condenado a três anos de prisão em regime aberto por receptação de gado. Olavinho, como é conhecido, foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), em segunda instância, no final de abril deste ano, por receptação criminosa de gado. Em sua defesa, o prefeito disse não saber que o gado adquirido era roubado. Ele teria comprado os animais de uma mulher. A sentença foi substituída por cumprimento de serviço comunitário e o gestor terá que pagar pena pecuniária de R$ 5 mil para o Poder Judiciário. O processo tramita na Justiça desde 2014.

LOM

O presidente da Câmara, vereador Rozeno Melo (MDB), recebeu um parecer da assessoria jurídica da casa, informando que a condenação do atual prefeito fere a Lei Orgânica do Município de Acrelândia, que prevê a perda do cargo de prefeito, vice-prefeito ou de secretário municipal, após a condenação por crime comum ou de responsabilidade em sentença irrecorrível. Caso se confirme a perda de mandato de Olavo Rezende, o presidente da Câmara de Vereadores deve empossar no cargo o vice-prefeito Graia Caetano.

Memória

O jornalista Tião Maia, um dos mais combativos repórteres investigativos da imprensa acreana lembra o assassinato do sindicalista Wilson Pinheiro ocorrido há exatos 43 anos, em 21 de julho de 1980. Wilson foi morto com três tiros dentro da sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasiléia. De acordo com o jornalista, apesar de tanto tempo, o crime continua envolto em mistérios porque não se sabe até hoje quem foram os executores ou os mandantes do crime. As investigações são questionadas por familiares do sindicalista, como sua filha mais velha, a professora aposentada Hiamar Pinheiro, moradora da zona rural de Epitaciolândia.