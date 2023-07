Quebra-pau: vídeo mostra briga entre mulheres em bar no Juruá; ASSISTA

Depois do vídeo da anaconda no Vale do Juruá agitar a web, esta quinta-feira (20) a internet viralizou mais um vídeo sinistro diretamente de Cruzeiro do Sul. Dessa vez não temos cobras gigantes expostas em vídeo,porém um episódio marcado por socos, puxões de cabelo entre mulheres, ganhou as redes sociais e os sites locais, entre eles a notícia foi destaque no site Juruá em Tempo.

De acordo com o site, as imagens foram flagradas por um cinegrafista amador que capturou toda confusão em um bar de Cruzeiro do Sul. Nas imagens, homens tentam, quase sem sucesso, separar as envolvidas, enquanto os demais clientes assistem ‘tranquilamente’ o quebra-pau.

Veja na íntegra o vídeo: