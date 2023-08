Ao ContilNet, Zé Neto e Cristiano falam sobre sucesso de hit “Oi balde” e recorde de show na Expoacre 

Juh Vellegas esteve no camarim da dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano, que se apresentou neste domingo (07) no encerramento da Expoacre 2023. A blogueira, que faz parte do time de influenciadores que foram ‘repórteres por um dia’, entrevistou a dupla que retornou ao Acre com bilheteria registrada.

Ao lado de Juh Vellegas, a dupla falou sobre sucessos e também sua passagem pelo Acre e o recorde de público nesta última noite de Expoacre.

Sobre Zé Neto e Cristiano

Zé Neto & Cristiano é uma dupla sertaneja brasileira formada por José Toscano Martins Neto (Zé Neto) e Irineu Táparo Vaccari (Cristiano). Eles nasceram em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, Brasil. Desde o início de suas carreiras musicais, ambos demonstraram um grande talento e paixão pela música sertaneja.

Zé Neto nasceu em 13 de abril de 1990, e Cristiano, em 3 de janeiro de 1988. A parceria entre os dois começou em 2011, quando decidiram formar uma dupla e começar a se apresentar em bares e festas da região. O reconhecimento veio gradualmente, mas em pouco tempo, eles conquistaram uma base de fãs fiéis.

O ponto de virada na carreira da dupla ocorreu em 2015, com o lançamento da música “Seu Polícia”. Essa canção se tornou um grande sucesso, alcançando o topo das paradas musicais e ganhando milhões de visualizações no YouTube. Desde então, Zé Neto & Cristiano consolidaram seu lugar como uma das principais duplas sertanejas do Brasil.

Eles continuaram lançando sucessos como “Eu Ligo Pra Você”, “Sonha Comigo”, “Amigo Taxista” e “Notificação Preferida”. A dupla é conhecida por suas letras românticas e emocionantes, que muitas vezes retratam histórias de amor, saudade e relacionamentos.

Além do talento musical, Zé Neto & Cristiano também são conhecidos por sua energia contagiante no palco e pela proximidade com os fãs. Sua presença nas redes sociais também é forte, mantendo uma conexão constante com seu público.

A trajetória de Zé Neto & Cristiano é marcada por muita dedicação, trabalho árduo e amor pela música. Eles se tornaram um ícone do sertanejo moderno e continuam a encantar o público com suas performances e canções envolventes. Com uma carreira promissora, a dupla certamente continuará a conquistar o coração de mais e mais pessoas ao redor do Brasil e além.