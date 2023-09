Detran realiza primeiro leilão de sucata ferrosa; CONFIRA

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) vai realizar o primeiro leilão de sucatas ferrosas do estado, na quarta-feira (13).

Entre segunda (11) e terça-feira (12) estará aberta a visitação de inspeção visual por parte das empresas especializadas em siderurgia e/ou metalurgia que têm interesse em participar da arrematação.

A visitação poderá ser feita das 8h às 16h, no pátio da empresa WR Leilões, localizado na rodovia AM-070 (Manoel Urbano), Distrito de Cacau Pirêra, no município de Iranduba (distante 27 quilômetros de Manaus).

Já o leilão ocorrerá de forma exclusivamente online no site wrleiloes.com.br, com início dos trabalhos marcados às 10h. Para participar, as empresas também devem estar cadastradas e habilitadas no endereço eletrônico do leiloeiro.

Sucatas

Essa categoria trata de material ferroso para reciclagem, resultante da preparação, compactação e trituração de veículos e componentes veiculares, e outros metais de difícil identificação.

O gerente do Setor de Leilão do Detran-AM, Altair Gadelha, explica que muitas dessas sucatas, por vezes, não têm a destinação correta.

“Esse será o primeiro leilão de sucatas ferrosas da instituição, onde percebemos que esse material está trazendo consequências ambientais negativas. Importante ressaltar que os recursos oriundos deste certame, serão destinados exclusivamente aos projetos sociais do ‘Detran Cidadão’ e segurança no trânsito”, informa.