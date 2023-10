Chuva causa transtornos em diversos pontos de Rio Branco; vídeo

Uma forte chuva atingiu Rio Branco, capital do Acre, deixando diversos pontos da cidade alagados e causando transtornos significativos neste domingo (1). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram áreas como o bairro Areal.

O Instituto de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta indicando uma previsão preocupante. Espera-se que as chuvas continuem caindo a uma taxa de 20 a 30 milímetros por hora, com a possibilidade de acumulações de até 50 mm ao longo do dia.

Além das inundações que já foram observadas, a população enfrenta um baixo, mas existente, risco de corte no fornecimento de energia elétrica, quedas de galhos de árvores, mais alagamentos e a ameaça de descargas elétricas em meio ao clima turbulento.

O tempo na capital acreana mudou drasticamente, tendo começado com temperaturas altas e um sol escaldante.