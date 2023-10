Exposições, aula de forró, capoeira, violão e mais: o que fazer nesta quinta em Rio Branco

Nesta quinta-feira (17), Rio Branco oferece uma rica programação cultural para os amantes da arte e do entretenimento, como destacado na agenda cultural divulgada pela Fundação de Cultura Elias Mansour. Diversas opções cativantes aguardam tanto os habitantes da cidade quanto os visitantes.

Às 19h, o Axé Capoeira proporcionará uma oportunidade única para aqueles interessados em mergulhar na cultura brasileira, com uma aula envolvente e cheia de energia. Além disso, quem deseja aprender a dominar as cordas de um violão terá a chance de fazer isso na aula de violão, que também acontece às 19h.

Os apaixonados por dança não podem perder a aula de forró estilizado, que se estende das 18h30 às 21h. É uma oportunidade perfeita para aprimorar os passos e se divertir ao som de uma das danças mais tradicionais do Brasil.

E para os amantes do cinema, o penúltimo dia do filme “Nosso Sonho” está em exibição. Este filme é uma emocionante biografia que narra a história da icônica dupla de funk carioca, Claudinho e Bochecha. Os ingressos estão à venda por R$ 16,00 (inteira) e R$ 8,00 (meia), sendo que a entrada é gratuita para pessoas com deficiência (PcD) e Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Portanto, se você está em Rio Branco e deseja aproveitar uma noite repleta de cultura, dança, música e cinema, não deixe de conferir as opções oferecidas pela Fundação de Cultura Elias Mansour nesta quinta-feira. A diversidade de atividades garantirá que haja algo para todos os gostos e idades. Veja a programação completa abaixo: