Igreja realiza Círio de Nazaré no mesmo dia da Parada LGBTQIAPN+ no centro de Rio Branco

Dois eventos distintos, mas tradicionais em Rio Branco, acontecem neste domingo (8): o encerramento do Círio de Nazaré, com procissão e Missa Solene na Catedral Nossa Senhora de Nazaré e o encerramento da 16º Semana da Diversidade, que culmina com a Parada do Orgulho LGBTQIAP+.

O Círio de Nazaré teve início em junho e finaliza as programações neste domingo (8), com duas missas pela manhã, momentos de oração e reflexão, encontro da imagem de Nossa Senhora de Nazaré com o filho, Jesus Cristo, pelas águas do Rio Acre, e procissão com encerramento na Missa Solene, na Catedral Nossa Senhora de Nazaré, no Centro de Rio Branco.

A 16º Semana da Diversidade iniciou a programação nesta terça-feira (3) e finaliza no domingo com a 16º Parada do Orgulho LGBT+ no Acre, com concentração no Skate Parque, no Parque da Maternidade e encerramento às 19h com show na Concha Acústica.

Apesar de acontecerem no mesmo dia, os eventos não devem se cruzar, pois a Procissão sairá da Gameleira por volta das 18h, e seguirá pela Ponte Coronel Sebastião Dantas, a ponte de concreto, subirá pela Rua Marechal Deodoro até a Avenida Brasil, onde fica a Catedral. Já a 16º Parada do Orgulho, saíra do Skate Parque com concentração às 15h, e seguirá pelo Parque da Maternidade até a Concha Acústica.