Após 15 anos sem concurso, Prefeitura empossa 10 novos procuradores do município

O prefeito Tião Bocalom (Progressistas) empossou nesta segunda-feira (27), os 10 novos procuradores-gerais da Prefeitura de Rio Branco, aprovados no último concurso público do Executivo Municipal.

Sem concurso há pelo menos 15 anos, PGE de Rio Branco sofria de um déficit grande por conta da alta demanda do órgão. Apenas 14 procuradores atuam atualmente na instituição mais importante para a consultoria e assessoria jurídica da Prefeitura.

“É um sentimento de dever cumprido. Quando eu cheguei na Prefeitura eu vi os procuradores fazendo das tripas coração para dar conta do serviço de Rio Branco. Nossa gestão demandou um trabalho muito grande. Foram muitas obras, então sobrecarregou demasiadamente a PGE do município”, disse o prefeito.

Bocalom lembrou ainda da carga horária excessiva que os procuradores do Município enfrentavam com o déficit de servidores. “Tinha procurador que emendava de sábado, de domingo. Isso não é vida. Então eu estou feliz”, finalizou.

Os novos procuradores forma nomeados em edição do Diário Oficial do Acre no dia 02 de outubro pelo prefeito Tião Bocalom. O procurador-geral do município, Joseney Cordeiro, disse que esse é o maior concurso público da história da Procuradoria-Geral do Município (PGM) e lembrou que Tião Bocalom é um “dos prefeitos que mais procuram a assessoria jurídica da PGE da capital”.

Dos 10 aprovados, 8 participaram da posse. São eles:

1. Amanda Mendes Evangelista

2. Amanda Ribeiro Barboza

3. Andressa Shulz Calado

4. Felipe José Leite Guimarães

5. Guilherme Araújo Batista e Silva

6. Pedro Ribeiro Soares Filho

7. Kelmy de Araújo Lima

8. Roberto Orsano Napoleão