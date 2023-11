Baile do Hawaii no Alto Acre e aniversário da Roberta Lima; confira tudo na coluna da Kelly

Sugestões: [email protected]

FITNESS

Nos dias 28 e 29 de outubro aconteceu em Rio Branco o 2º curso de musculação com enfoque no aspectos biomecânicos para hipertrofia na musculação os professores da academia Mundo Fitness Daiana Morais, Rai Silva e Gian Lucas se qualificaram neste curso que teve ministração do professor MSc. Bruno Coraucci Neto.

GLAMOUR

No glamour desta semana a bancaria Jaiana Maciel Barbosa aproveitando as belezas da Chapada Diamantina/ BA.

DRA. CHERIE

Já em Rio Branco a franquia da Dra. Cherie tudo para roupas hospitalares, clínicas, consultórios. Desde os jalecos aos scrubes (conjuntos) em varias cores e modelos, tecidos tecnológicos e em algodão. A Dra. Cherie apresentou seus lindos looks na passarela no 7º Encontro de Divas.

NIVER

Quem troca de idade nesta quinta-feira (2), é a colunista social Roberta Lima, a coluna registra e deseja os parabéns!

COMEMORAÇÃO DIA DO PROFESSOR

Na última terça-feira (31), os alunos do coral da Aleac homenagearam o maestro Lidson Martins pela passagem do dia dos professores.

PROMOÇÃO STUDIO FLORY ARAUJO

Não perca esta oportunidade de arrasar com um lindo corte, cabelo hidratado, babylis, um combo de morena iluminada com um precinho maravilhoso! Agende seu horário 68 99226-5751