Mito ou verdade? Especialista no Acre explica relação entre hemorroida e altas temperaturas

Falar sobre hemorroidas ainda é um tabu, apesar da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontar que a doença atinge cerca de 50% das pessoas a partir dos 50 anos, em todo o mundo. A cada ano, em torno de 25 mil pacientes são operados por causa de hemorróidas no Sistema Único de Saúde (SUS). No Acre, essas cirurgias são realizadas por meio da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), que realiza mutirões de cirurgias.

O ContilNet conversou com o coloproctologista Edson Izidório, que explicou sobre as hemorróidas, os sintomas e quando os pacientes devem procurar o consultório. Além disso, o especialista também esclareceu um dos principais assuntos que envolvem a doença: a relação entre o calor (assentos quentes) e a hemorroida.

Segundo a Sociedade Brasileira de Coloproctologia, as hemorróidas são estruturas anatômicas normais formadas por vasos sanguíneos, localizados na parte interna do canal anal. Quando esses vasos aumentam de tamanho, inflamam e produzem sintomas, surge a doença hemorroidária, podendo ser interna, dentro do canal anal, ou externa, na borda do ânus.

“A doença hemorroidária tem múltiplas causas com a característica comum de provocarem alterações na circulação sanguínea dos vasos hemorroidários. Tais alterações podem ser decorrentes de mudanças na consistência das fezes, esforço evacuatório, gravidez, trauma pelo uso de papel higiênico e até fatores hereditários. Aproximadamente metade das pessoas na idade adulta têm ou já tiveram algum sintoma relacionado à doença hemorroidária”, diz o portal da Sociedade Brasileira de Coloproctologia.

O médico Edson Izidório, que é coloproctologista e cirurgião-geral, formado pela Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal, em 2017, explicou que as hemorroidas são as principais demandas do consultório desta especialidade, visto que é muito prevalente em toda população. “A medida que a pessoa vai avançando a idade, ela tem um risco maior de apresentar sintomas das hemorroidas, porque elas são provenientes de um estilo de vida desregulado, falta de atividade física, ausência de fibras na alimentação e um esforço para evacuar. A pessoa que é muito constipada também piora, pois passa muitos dias sem evacuar, pois as células ressecadas causam um trauma maior na região, levando a piora dos casos e sintomas”, destacou.

Sentar em locais quentes causa hemorroida? Mito ou verdade?

Um dos fatores que muitas pessoas associam ao surgimento de hemorróidas, é o simples fato de sentar em lugares quentes. É um mito. Ao ContilNet, o médico Edson Izidório explica que não existe relação entre assentos quentes e as hemorróidas. “Isso é um mito. Os casos de hemorróidas não aumentam com o calor ou com assentos aquecidos. Além disso, também não aumentam com o fato de dirigir por muito tempo ou até mesmo dirigir motos”, disse.

O especialista seguiu explicando que a relação entre o calor e a doença, é que quando a pessoa já tem hemorroida e senta em uma superfície quente, a sensibilidade na região muda, pois está diante de um local aquecido, mas não há alterações nas hemorroidas ou surgimento de novos casos.

Quando procurar um especialista

Segundo a OMS, 50% da população a partir dos 50 anos tem a doença e a hemorróida é classificada em dois tipos: hemorroidas externas, se for na região da borda do ânus ou no canal anal, e hemorroidas internas, quando a doença aparece acima do esfíncter anal, na parte interior do canal, caso em que os sintomas costumam ser mais agudos. No entanto, é preciso ficar atento aos sintomas e procurar um especialista para realizar o diagnóstico correto.

De acordo com o médico, o ideal é procurar um especialista a partir de qualquer alteração sentida na região anal. “Se você tiver acima de 45 anos, mesmo sem sintoma nenhum, você deve procurar o proctologista, pois acima dessa idade, é um risco aumentado de câncer de intestino, então é necessário fazer o rastreamento”, explicou.

O especialista disse, ainda, que ao sentir qualquer coisa diferente na região anal, o ideal é que seja procurado um proctologista. “Coceira, sangramento, aparecimento de uma carnosidade ou saída de secreção, são os principais sintomas de pacientes que tem alguma doença orificial ou na região anal. Mas é importante lembrar que nem tudo que sangra e dói, é hemorróida. Então, é preciso buscar um especialista, investigar e tratar conforme a doença que foi feito o diagnóstico”, ressaltou.

Edson Izidório da Silva Júnior, é coloproctologista e cirurgião-geral formado pela Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal em 2017, e cirurgião geral pela Fundação Hospitalar Estadual do Acre desde 2019. Em 2022, formou proctologista em São Paulo pelo Hospital Municipal Santa Isabel, na Paraíba.

Sintomas da hemorroida

Com a dilatação das veias na região anal, são diversos os sintomas associados às hemorroidas: