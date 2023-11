Vocalista do Molejo nega nova internação: “Vindo de uma festa”

Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, negou que esteja novamente internado. De acordo com o colunista Gabriel Perline, do iG Gente, ele teria sido hospitalizado com fortes dores provocadas pelo tratamento contra um câncer inguinal.

“Alô, planeta! Alô, planeta! Eu, Anderson Leonardo, estou dentro de casa, fazendo meu tratamento do câncer normal. Não estou internado, está tudo bem comigo. Minha família está aqui comigo”, disse o cantor em um vídeo, no qual mostrou que estava acompanhado dos dois filhos, da nora, da mãe e de uma amiga.