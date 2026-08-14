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Morre Rafael Brito de Sá, acreano que tratava doença rara em SP

Acreano estava internado para tratamento

Por Redação ContilNet
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Morre Rafael Brito de Sá, acreano que tratava doença rara em SP
Rafael Brito de Sá morreu aos 32 anos/Foto: Reprodução

Morreu nesta sexta-feira (14), aos 32 anos, o acreano Rafael Brito de Sá, que estava internado em São Paulo para tratar uma doença rara que afetava a medula óssea. A informação foi divulgada por familiares nas redes sociais.

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Rafael era marido da advogada acreana Caroline Dantas e deixa o filho Bernardo. Durante o tratamento, ele necessitava de transfusões de sangue para dar continuidade aos procedimentos médicos.

A situação mobilizou familiares, amigos e pessoas sensibilizadas com a luta enfrentada pelo acreano. A medula óssea é responsável pela produção das células sanguíneas e, quando comprometida, pode exigir acompanhamento médico contínuo e transfusões.

Nas redes sociais, familiares e amigos publicaram mensagens de despedida e destacaram as lembranças construídas ao lado de Rafael. “Aqueles que amamos nunca morrem, apenas partem antes de nós”, diz a homenagem compartilhada pela família.

O deputado estadual Luiz Gonzaga também prestou condolências. Em uma publicação, o parlamentar relembrou uma visita feita por Rafael, Caroline e o filho Bernardo ao gabinete e afirmou que o acreano lutou pela vida durante o tratamento.

“Hoje nos despedimos, com muita tristeza, do nosso querido Rafael”, escreveu Gonzaga. O deputado desejou força à esposa, ao filho e aos demais familiares.

Nascido em 12 de julho de 1994, Rafael morreu no dia 14 de agosto de 2026. Até a última atualização desta matéria, não haviam sido divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento.

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