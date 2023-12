Censo do IBGE aponta que Acre perdeu cerca de 8% de sua população em um ano

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta semana os resultados do Censo 2022, revelando uma drástica queda na população do Acre. O estado, que vinha experimentando um crescimento constante, perdeu 8,5% de seus habitantes em relação ao ano anterior, surpreendendo especialistas e autoridades.

Em 2021, o Acre contava com quase 907 mil habitantes. No entanto, os números apontam que em 2022, esse contingente populacional reduziu para 830 mil pessoas, aproximando-se do patamar de 2017, quando o estado registrava 829 mil residentes.

O fenômeno é atribuído principalmente à intensa migração de acreanos para outros estados brasileiros, destacando-se a Paraíba e Santa Catarina como destinos preferenciais. O êxodo em massa é motivado pela busca por oportunidades de trabalho e melhores condições de vida.

A realidade da população acreana é marcada pela pobreza, com mais da metade enfrentando condições precárias, colocando o estado atrás apenas do Amazonas na região Norte. Quando os dados são desagregados para extrema pobreza, o Acre lidera o ranking regional, com 14% da população vivendo nessas circunstâncias alarmantes.

Com informações da Agazeta