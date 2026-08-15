Com Bocalom, Rio Branco sedia o 1º Encontro de Bolsonaristas

Programação abriu espaço para debates sobre o cenário político e econômico do país. — Foto: Reprodução

O Movimento de Direita do Acre (MDA) reuniu apoiadores nesta sexta-feira, 14, em Rio Branco, para o “1º Encontro de Bolsonaristas”, evento que teve como principal destaque a apresentação dos pré-candidatos que receberam do grupo a chancela de “verdadeiros bolsonaristas” para as eleições de 2026.

Realizado no auditório da Livraria Paim, o encontro buscou fortalecer a articulação da direita no Acre e apresentar os nomes que, segundo o movimento, representam o bolsonarismo no estado. O evento também contou com a participação do ex-prefeito de Rio Branco e pré-candidato ao governo do Acre, Tião Bocalom.

A programação abriu espaço para debates sobre o cenário político e econômico do país. Entre os assuntos discutidos estiveram os índices de inflação, os impactos econômicos do período da pandemia e a situação jurídica e política do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A definição dos chamados “verdadeiros bolsonaristas” foi um dos pontos centrais do encontro. A iniciativa representa uma tentativa do movimento de estabelecer quais pré-candidatos terão o respaldo formal do grupo durante o processo eleitoral.