Ex-presidiário que cumpriu pena por matar companheira é executado

As circunstâncias do novo homicídio ainda são investigadas

As informações iniciais apontam que a vítima estava em casa quando o imóvel foi invadido | Foto: Reprodução

A tarde desta sexta-feira (14) terminou com um crime violento na Vila Seabra, em Tarauacá. José Martandes da Silva Marinho foi encontrado morto dentro de uma residência após ser atacado por criminosos.

As informações iniciais apontam que a vítima estava em casa quando o imóvel foi invadido. José Martandes teria sido submetido a uma sequência de agressões, sendo ferido com golpes de arma branca e atingido por disparos de arma de fogo. Os ferimentos provocaram sua morte ainda no local.

José Martandes já havia sido condenado pela Justiça por outro homicídio. Em 2018, o Tribunal do Júri determinou uma pena de 24 anos de prisão em regime fechado pela morte de sua ex-companheira. De acordo com informações, ele havia saído recentemente do sistema prisional e estava em liberdade há cerca de um mês. Durante esse período, utilizava tornozeleira eletrônica.

A área foi periciada por equipes responsáveis pela coleta de evidências. Os levantamentos deverão auxiliar os investigadores na identificação dos autores e na compreensão da forma como o assassinato foi praticado.

Depois da perícia, o corpo foi encaminhado para os procedimentos legais e deverá passar por exames no Instituto Médico Legal (IML) de Cruzeiro do Sul. A Polícia Civil assumiu a investigação e trabalha para descobrir quem participou do crime, além de esclarecer a motivação do ataque.

As circunstâncias do novo homicídio ainda são investigadas. A Polícia Civil também deverá verificar se existe alguma ligação entre o passado da vítima e o crime ocorrido nesta sexta-feira.