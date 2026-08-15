15/08/2026
ContilNet Notícias Logo
15/08/2026
ContilPop
Nicole Kidman revela que quase abandonou carreira por Tom Cruise
Mãe de Virginia faz homenagem carinhosa de aniversário ao ex-namorado
Vídeo da luta que deixou Prichard Colón em estado vegetativo viraliza
Conor Kennedy apoia alistamento na Ucrânia após ordem da Rússia
Expulso do De Férias com o Ex, Lucas Ranhol nega acusação de assédio
Robbie Williams revela diagnóstico de autismo aos 52 anos
“Menina do Ministério Etrom” é presa após ofensas racistas em hotel
Cristiano Ronaldo e Georgina se casam em mansão milionária
Bumbum de Virginia acende alerta sobre harmonização glútea
Morre aos 28 anos o influenciador e gamer Michiel Vandeweert

Ex-presidiário que cumpriu pena por matar companheira é executado

As circunstâncias do novo homicídio ainda são investigadas

Por Ricardo Amaral, ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
As informações iniciais apontam que a vítima estava em casa quando o imóvel foi invadido.
As informações iniciais apontam que a vítima estava em casa quando o imóvel foi invadido | Foto: Reprodução

A tarde desta sexta-feira (14) terminou com um crime violento na Vila Seabra, em Tarauacá. José Martandes da Silva Marinho foi encontrado morto dentro de uma residência após ser atacado por criminosos.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

As informações iniciais apontam que a vítima estava em casa quando o imóvel foi invadido. José Martandes teria sido submetido a uma sequência de agressões, sendo ferido com golpes de arma branca e atingido por disparos de arma de fogo. Os ferimentos provocaram sua morte ainda no local.

José Martandes já havia sido condenado pela Justiça por outro homicídio. Em 2018, o Tribunal do Júri determinou uma pena de 24 anos de prisão em regime fechado pela morte de sua ex-companheira. De acordo com informações, ele havia saído recentemente do sistema prisional e estava em liberdade há cerca de um mês. Durante esse período, utilizava tornozeleira eletrônica.

A área foi periciada por equipes responsáveis pela coleta de evidências. Os levantamentos deverão auxiliar os investigadores na identificação dos autores e na compreensão da forma como o assassinato foi praticado.

Depois da perícia, o corpo foi encaminhado para os procedimentos legais e deverá passar por exames no Instituto Médico Legal (IML) de Cruzeiro do Sul. A Polícia Civil assumiu a investigação e trabalha para descobrir quem participou do crime, além de esclarecer a motivação do ataque.

As circunstâncias do novo homicídio ainda são investigadas. A Polícia Civil também deverá verificar se existe alguma ligação entre o passado da vítima e o crime ocorrido nesta sexta-feira.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.