Guru do ContilNet traz todas as previsões para o seu signo em dezembro; confira

Olá pessoas, mais um giro do zodíaco e de gerar consciência e clima fraterno de fim de ano! Vamos seguir em frente com amor e sabedoria! Vamos conferir:

Arianos, de 20 de março a 21 de abril, É o momento de deixar de levar cargas que não são de vocês… Se preocupem com o que realmente encaixa e o que vai dar certo, violência e raiva não resolvem nada… Nos negócios, rompimento de coisas que não encaixam e que trazem alívio, se reinventem! Na saúde, cuidado com raiva e agressividade!

Taurinos, de 22 de abril a 20 de maio: Um toque de sensibilidade e emoção, é a grande diferença para tudo… A vitória acontecerá quando superarem as diferenças da estrada e integrarem coração e mente… Nos negócios, viagens e sucesso em acordos, com resultados expressivos… Na saúde, busquem as boas emoções e sejam a alegria de uma boa comida…

Geminianos, de 21 de maio a 20 de junho: É o momento de usar a prudência e fazer mais do que falar… Atitude é tudo e saber fazer no seu quadrado, melhor ainda… Nos negócios, trabalhem com precisão e deixem as atitudes falarem por vocês, falem menos e trabalhem mais… Na saúde, cuidados com o intestino e qualidade de comida…

Cancerianos, de 21 de junho a 22 de julho: A sorte está abençoando a estrada… Vivam e deixem viver essa alegria! Usem essa bênção para mudar o destino e deixar melhor o que é maravilhoso… Nos negócios, sorte e sucesso nas vendas, trabalhos e pesquisas! Na saúde, alegria que contagia e dá saúde positiva!

Leoninos, de 23 de julho a 22 de agosto: Combinação, alegria e determinação, o tempero certo pra fazer receitas do sucesso! Sejam a união e força que agrega as ideias! Nos negócios, união com parceiros gerando entusiasmo e determinação em levar projetos e ações para o sucesso! Na saúde, curas e alívios pra tudo!

Virginianos, de 23 de agosto a 21 de setembro: Período de sacrifício e trabalho pra fazer uma diferença enorme! Sem sacrifício não há recompensa! Nos negócios trabalho árduo para acontecer um objetivo, força e honra pra alcançá-lo! Na saúde, disciplina é fundamental pra tudo!

Librianos, de 22 de setembro a 23 de outubro: Uma evolução da consciência, onde deixem ir o velho e adaptem os princípios numa energia mais elevada… Aceitem a mudança! Nos negócios, algumas coisas acabam para que outras possam nascer, olhem as oportunidades! Na saúde, atentem para os órgãos íntimos e genitais…

Escorpianos, de 24 de outubro a 22 de novembro: Sintam as coisas, as pessoas e as situações e entendam qual é a proposta de vocês… Sejam vocês mesmos! Nos negócios, ouçam o que diz o cliente, a equipe e os concorrentes, a dica de ouro pode estar nas palavras deles… Na saúde, façam meditação e yoga e descansem um tempo pra repor energia…

Sagitarianos, de 23 de novembro a 21 de novembro: Se desafiem e saiam da zona de conforto, busquem enxergar além das fronteiras e sintam o espírito guiar o passo de vocês! Nos negócios, um palpite que pode gerar um negócio espetacular… Na saúde, cuidado com impulsividade…

Capricornianos, de 22 de dezembro a 19 de janeiro: A sorte está favorecendo vocês com oportunidades, mais um ciclo se repete e as oportunidades são cabeludas pela frente e careca pelas costas… Tenham rapidez e precisão em sincronizar isso… Nos negócios, ganhos em propostas e serviços, além de oportunidades de investimento, poderem! Na saúde, cuidado com a gula!

Aquarianos, de 20 de janeiro a 18 de fevereiro: Força em fazer o pensamento acontecer, essa é a real desse momento, tenham responsabilidade com o que dizem e aprendam a criar conexões necessárias… Nos negócios, força em apresentar argumentos que vendem e fazem acontecer um projeto ou ideia! Na saúde, cuidado com a vaidade…

Piscianos, de 19 de fevereiro a 20 de março: Façam a escolha da vida de vocês e definam os pontos livres… Nos negócios propostas que podem mudar a vida de vocês, analisem com cuidado… Na saúde problemas de respiração…

Bom dezembro, Feliz Natal e um espetacular 2024 para todos!

