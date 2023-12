Pedido de afastamento de Gladson, morte de pecuarista e outras; veja as mais lidas da semana

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias da semana.

O ContilNet separou uma retrospectiva completa para você. Confira!

SEGUNDA-FEIRA

Empresário acreano Saulo Abrahão relata luta contra tumor no cérebro e compartilha imagem

O empresário acreano Saulo Abrahão usou suas redes sociais para relatar sua luta contra um tumor de 8 centímetros no cérebro. Na postagem em seu Instagram, Saulo comenta sobre o episódio vivido.

Fazendeiro morre ao bater em ônibus na BR-317; ele havia comprado o carro há 1 mês

Um trágico acidente ceifou a vida do conhecido pecuarista do município de Boca do Acre, no Amazonas, Sebastião Gardingo, carinhosamente chamado de Tonzinho. O fatídico episódio ocorreu por volta das 19h desta segunda-feira (27), na BR-317, via que conecta os municípios de Rio Branco, no Acre, a Boca do Acre, no Amazonas.

TERÇA-FEIRA

URGENTE: além da dengue, dois novos vírus circulam por cidades do Acre com casos identificados

Exames realizados no Laboratório Central (Lacen), em Rio Branco, confirmaram casos de Mayaro e Oropouche em pelo menos sete municípios Acreanos. De acordo com especialistas, ambas as doenças apresentam sintomas bem parecidos com Dengue, Zika e Chikungunya.

Corpo de fazendeiro que morreu em acidente trágico na BR-317 será levado para Minas Gerais

O acidente fatal que ocorreu na noite desta segunda-feira (27), na BR-317, no km 17, sentido Boca do Acre a Rio Branco, tirou a vida do pecuarista Sebastião Gardingo, de 76 anos, muito conhecido como Tonzinho.

QUARTA-FEIRA

Casa de empresário é arrombada e prejuízo ultrapassa os 600 mil reais; advogado pede ajuda

A residência de um empresário, proprietário de uma casa lotérica, foi arrombada nesta terça-feira e todo o dinheiro que estava guardado no local foi roubado. O crime aconteceu durante a madrugada, em Boca do Acre, uma pequena cidade do interior do Amazonas que faz divisa com o estado do Acre.

Assaltante é assassinado enquanto andava com fios roubados no interior do Acre

O homicídio aconteceu nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (29), na Rua Major de Almeida, no bairro Leonardo Barbosa, no município de Brasiléia, interior do Acre.

QUINTA-FEIRA

Ministra acaba com sigilo do processo de Gladson e diz que não há data para julgamento

Após o pedido da Procuradoria Geral da República (PGR) de afastamento de Gladson Cameli do cargo de governador do Acre, a ministra Nancy Andrighi decidiu suspender o sigilo sobre o processo em que o atual chefe do executivo e mais 12 pessoas foram denunciadas por uma série de crimes relacionados a irregularidades em licitação e contratação de empresa.

PGR pede afastamento imediato de Gladson, mas decisão cabe à ministra do STJ

O governador Gladson Cameli foi alvo de um pedido de afastamento do cargo por parte da Procuradoria Geral da República (PGR), nesta quinta-feira (30).

SEXTA-FEIRA

“Governador”, golpista e dona de agência de viagem são presos por estelionato, estupro e organização criminosa

Na última quarta-feira (30), a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Núcleo Especializado de Capturas e Departamento de Polícia da Capital e Interior (DPCI), prendeu três pessoas suspeitas integrar organização criminosa, além dos crimes de estupro e estelionato.

Tragédia: criança de 3 anos morre atropelada em avenida de Rio Branco; idosa fica em estado grave

O acidente fatal aconteceu por volta das 11h20 da manhã desta sexta-feira (01), na Avenida Amadeu Barbosa, logo após a quarta ponte, sentido centro-bairro, no Segundo Distrito de Rio Branco (AC).