Tadeu se destaca como o nome da LOA e ajuda Governo a aprovar 10 bilhões para 2024

O deputado estadual Tadeu Hassem, relator do texto da Lei Orçamentária Anual (LOA), para o exercício financeiro do ano que vem, deve ser escolhido com o nome da peça orçamentária na Aleac. Com uma capacidade técnica, o deputado que é contador, teve a responsabilidade de tratar dos R$ 10 bilhões que o Governo espera gastar em 2024. Além disso, Hassem foi o responsável por conseguir manter o diálogo entre base e oposição em relação à LOA, e deve levar o mérito por viabilizar a aprovação da matéria sem muita dificuldade.

Não é de hoje

Hassem é também o presidente da Comissão de Orçamento e Finanças (COF) da Aleac. Na legislatura deste ano, ele conseguiu aprovar matérias importantes como a mudança na distribuição de emendas parlamentares e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Todas elas só foram aprovadas sob o comando de Tadeu na COF.

Centrado

O deputado pode levar o título também do parlamentar que mais consegue achar o equilíbrio entre a base e a oposição na Aleac. Na sessão desta terça-feira, no debate caloroso da LOA, enquanto Edvaldo Magalhães reclamava de um artigo no texto que concedia um empréstimo de R$ 2 bilhões sem a necessidade de aprovação dos deputados, Hassem imediatamente entendeu a gravidade do problema, e sem receio de ir ‘contra o Governo’, decidiu retirar o artigo da matéria.

Propositor

Ele, inclusive, foi o autor do pedido da audiência pública que debateu os tópicos previstos na LOA, que ajudou a viabilizar a votação da matéria.

2024 em Brasiléia

Irmão da prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, os dois estão buscando alianças em prol da candidatura da chefe de gabinete da Prefeitura, Suly Guimarães. É justamente Tadeu o nome que tenta viabilizar o apoio do governador Gladson Cameli. Ele tenta uma aliança entre PP e Republicanos no município.

Incômodo

Tadeu e Fernanda só precisam lidar com uma pedra no sapato: outra deputada. O Progressistas em Brasiléia está sob o comando da deputada estadual Maria Antônia, que quer emplacar um nome próprio na Prefeitura, que não é o de Suly.

Com razão

O deputado Edvaldo Magalhães, como sempre, traz debates importantes para o parlamento. Ao falar sobre o artigo do tal empréstimo bilionário, o líder da Oposição está coberto de razão. A Assembleia Legislativa não pode perder sua autonomia. Ao contrário, o parlamento vira um puxadinho do Governo.

VEJA MAIS: Após reclamação, Governo retira artigo da LOA que concedia empréstimo de R$ 2 bi sem autorização da Aleac

Quem vai pegar a maior fatia?

A LOA deve ser aprovada na Aleac sem muita dificuldade. Os números projetados para o exercício de 2024 somam o valor de mais de R$ 10.788 bilhões, sendo R$ 7.640.272.352,71 bilhões, Recursos Próprios, e R$ 3.148.599.253,27 bilhões, das demais fontes de Recursos, em conformidade com as leis e normas que disciplinam a matéria orçamentária, sendo apresentada uma proposta que equilibra receitas e despesas. O debate é: quem vai cuidar de boa parte desse valor bilionário em 2024?

Povos indígenas e meio ambiente

A secretária de Meio Ambiente, Julie Messias, que fez um ótimo trabalho na Conferência das Nações Unidas em Dubai, a COP 28, vai ter um valor considerável para aplicar nas ações da Secretaria de Meio Ambiente. Provando que o governador Gladson Cameli vem priorizando a pauta, serão mais de R$ 100 milhões disponíveis no ano que vem. O valor será dividido também para a Secretaria dos Povos Indígenas, sob gestão da secretária Francisca Arara.

Upgrade na infraestrutura

O eixo da infraestrutura deve receber um upgrade em 2024. O secretário de Obras Públicas, Italo Lopes, vai poder mostrar ainda mais trabalho no ano que vem. Ao todo, o setor vai poder gastar mais de R$ 570 milhões.

Bilionário

A Segurança Pública e o Desenvolvimento Regional, juntos, irão receber um dos maiores aportes financeiros em 2024. O Governo prevê um gasto de 1.465.675.220,85. A Sejusp é comandada atualmente pelo coronel Américo Gaia.

Saúde

O secretário Pedro Pascoal também terá nas mãos um recurso bilionário. O governo prevê injetar na pasta só em 2024, 1,6 bilhões.

O maior aporte

Outra pasta essencial para o Governo, a Educação, foi tratada como prioridade na LOA. O secretário Aberson Carvalho terá a responsabilidade de cuidar de R$ 2,3 bilhões em 2024. Esse é o maior aporte previsto no exercício financeiro do ano que vem.

Êhh Tchê!

O deputado estadual e atual secretário de Agricultura, Luiz Tchê, terá um 2024 gordo em gastos na pasta. Serão quase R$ 200 milhões, como prevê o Governo na LOA.

Continua o rombo

O déficit previdenciário continuará levando bilhões do Governo. Só em 2024, o Executivo prevê um gasto que deve ultrapassar o R$ 1 bilhão com o AcrePrevidência.

Equilíbrio entre os poderes

A LOA também deve garantir a harmonia entre os poderes e a manutenção da boa relação do Executivo com o Judiciário e o Legislativo. Só a Aleac, por exemplo, terá um gasto de R$ 420 milhões em 2024. Esse valor, inclusive, vai conseguir manter o aumento das emendas individuais de cada deputado, que deve chegar a R$ 3 milhões. Já o Judiciário, está previsto uma bagatela de R$ 533 milhões. Além do tópico chamado de ‘essencial à Justiça’, que prevê mais R$ 452 milhões no ano que vem.

Off

– Gladson, inclusive, chegou de viagem e já começou a afunilar as relações com os poderes;

– Nesta terça-feira, ele organizou um almoço no Palácio Rio Branco com representantes dos 3 poderes;

– A vice-governadora Mailza Assis também participou do almoço;

– O almoço já é tradicional no final de ano;

– Ele serve para que o Executivo agradeça o trabalho realizado ao longo do ano pelo Judiciário e pelo Legislativo;

– Não tem uma pauta específica;

– Mas é quase impossível a LOA não virar tema de conversa entre os convidados;

– Afinal, os R$ 10 bilhões previstos pelo Governo são tratados como prioridade pelo governador Gladson Cameli;