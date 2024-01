1º Encontro dos Dinossauros acontece no Acre neste domingo; veja como participar

Neste domingo (20), acontece o 1º Encontro dos Dinos, no Lago do Amor em Rio Branco. O evento, comandado pelo artista e influenciador Moisés Santos, deve reunir várias pessoas com fantasias de dinossauros. De acordo com o Dino Acre, esse é o objetivo do evento: um intercâmbio recheado de alegria.

“Esse encontro vai ser lá no Lago do Amor neste domingo, a partir das 16h30. O objetivo é reunir as pessoas que têm fantasia de dinossauro. Aí eu tive a ideia de fazer esse encontro para quem tem as fantasias, para gente levar humor, alegria para as pessoas, principalmente a criançada que gosta do nosso trabalho, e vamos tirar fotos com eles e nos divertir muito”, disse ao ContilNet.

Veja as informações: