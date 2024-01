Carnaval em Brasiléia: Prefeitura lança programação da festa com desfile e várias atrações

A Prefeitura de Brasiléia anunciou, oficialmente, a realização do Carnaval Popular 2024, que acontecerá na Rua Geny Assis, ao lado da Praça Hugo Poli, espaço tradicional para grandes eventos no município. O evento terá cinco noites de festa, começando na sexta-feira, dia 09, e encerrando na terça-feira, dia 13 de fevereiro, com a participação de artistas locais e regionais.

Com um histórico de carnavais animados e seguros, Brasiléia promete manter a tradição este ano. Além das festividades para os adultos, haverá duas matinês para os foliões mirins no domingo e terça-feira, a partir das 16h. O desfile das Rolinhas do Coronel também será um destaque aguardado. A organização do evento ficará a cargo da Prefeitura em parceria com a empresa Naldo Eventos.