Concurso Nacional Unificado tem mudanças em salários e regras; Confira

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) publicou a primeira retificação do edital do Concurso Nacional Unificado. As alterações foram detalhadas em uma edição extra do Diário Oficial da União nesta quinta-feira (18/1).

No documento de 26 páginas, assinado pela ministra Esther Dweck, são especificados diferentes tipos de mudanças nas regras do concurso, que oferta mais de 6 mil vagas. Há inclusão de termos, maior detalhamento de regras e alteração de salários e vagas.

Veja a retificação do edital na íntegra:

Entre os cargos com mudanças de remuneração, está o de especialista em indigenismo, que o valor de salário inicial passou de R$ 7.697,02 para 8.263,16. Também houve aumento da remuneração inicial de especialista em indigenismo, que aumentou de R$ 7.697,02 para 8.263,16.

Algumas categorias tiveram mudança na quantidade de vagas. Caso, por exemplo, da função tecnologista na área de processamento, que caiu de 53 vagas para 51. Já as vagas para tecnologista na área de gestão em pesquisa aumentaram de 50 para 52.

Regras mais detalhadas

A retificação do edital indica de forma mais detalhada as regras para os candidatos que têm autorização de entrar armado no local de prova. Ele deve comunicar o fato para os fiscais, após cadastro on-line na inscrição, e deve ainda desmuniciar e lacrar a arma. Se não seguir esse procedimento, será eliminado no concurso.

Pessoas com deficiência terão o arredondamento para cima nas notas com número fracionado, conforme decreto de 2018, que não estava sendo seguido na primeira versão do edital.

O texto da retificação do edital prevê mais itens que provocam a eliminação do concurso, como fumar ou usar drogas no local de prova, iniciar a prova antes da autorização do fiscal ou ir ao banheiro sem acompanhamento do fiscal.

Também há mudanças pontuais em datas. As datas para realizar recurso de questões objetivas, por exemplo, eram 6 e 7 de maio de 2024. Agora, as datas são 7 e 8 de maio.