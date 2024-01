De férias, secretária de Bocalom não sabia que poderia deixar o cargo: “Não estava esperando”

Nesta semana o prefeito de Rio Branco Tião Bocalom convidou o deputado federal Eduardo Velloso para assumir a Secretaria Municipal de Saúde. O parlamentar pediu afastamento do mandato na Câmara dos Deputados por conta de problemas pessoais. O médico Fábio Rueda assumiu o cargo. A ida de Velloso para a pasta da Saúde confirmaria a aliança com o União Brasil, partido dele e de Rueda. O prefeito busca apoio do partido que tem as maiores cadeiras na bancada federal do Acre, tanto na Câmara quanto no Senado.

Eduardo Velloso confirmou o convite feito por Bocalom, mas informou que precisou recusar. O deputado afastado disse que precisaria ouvir a Executiva Municipal e Estadual do União Brasil, presididas por Fábio Rueda e o senador Alan Rick. Porém, fontes disseram que Velloso não descarta aceitar o convite futuramente, ou até mesmo indicar outro nome do grupo político dele.

Ainda nesta sexta-feira (12), o prefeito de Rio Branco voltou a se reunir com Eduardo Velloso.

“Meus amigos, tive o prazer de receber em meu gabinete o meu amigo deputado federal Eduardo Velloso, e representantes da Federação Acreana de Basquete Cadeirante, a visita cortesia se deve a possíveis parcerias entre a prefeitura e a federação no futuro, inclusive o deputado Eduardo Velloso, garantiu que irá liberar uma emenda destinada a federação. Foi um momento muito agradável ao lado de gente especial, que não puseram limites para si e que amam a prática do desporto”, escreveu Bocalom.

O encontro teve a participação dos secretários de Gestão Administrativa e da Casa Civil, Jhonatan Santiago e Valtim José, considerados os maiores articuladores políticos da Prefeitura de Rio Branco.

Surpresa!

Quem foi pega de surpresa nessas tratativas foi a atual ocupante do cargo, a secretária Sheila Andrade. Em entrevista exclusiva à coluna, ela disse que não esperava essas mudanças, mas que a decisão de Bocalom ‘faz parte da política’.

“Não estava esperando. Mas estou bem tranquila com as decisões do prefeito”, disse Sheila.

Sheila está de férias desde o dia 08 de janeiro, após uma portaria publicada pelo prefeito Tião Bocalom no Diário Oficial do Acre. Ela deve ficar ausente por um período de férias regulamentares de 09 de janeiro a 07 de fevereiro de 2024.

Ainda em entrevista à coluna, ela informou que precisou tirar férias para realizar uma cirurgia.

A secretária ganhou notoriedade por ser responsável pelo maior processo seletivo da Secretaria Municipal de Saúde, que contratou 383 servidores de nível técnico e superior para atuação na Atenção Primária de Rio Branco.

Ainda sob gestão de Sheila, a Semsa inaugurou diversas obras de revitalização e construção de unidades básicas de Saúde.