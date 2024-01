Ensinando redação há 9 anos, professora comemora turma que tirou quase 1000 no Enem

Há 9 anos preparando alunos de escolas públicas para o Enem, a professora concursada da rede estadual de Educação, Jocilene D’avila é referência no município de Sena Madureira no assunto. Em entrevista à coluna Douglas Richer, do site ContilNet, Jocilene contou que trabalha com 30 alunos de maio a outubro, no período noturno.

“Tenho uma sala de aula, em casa mesmo, na qual trabalho de maio a outubro com uma turma de 30 alunos, todos de escolas públicas, tanto da rede estadual quanto federal (IFAC). Trabalho especificamente redação para o ENEM, com os critérios exigidos por esse exame nacional. Há 9 anos trabalho com alunos do Ensino Médio e todos os anos, graças a Deus, vários jovens vêm se destacando com excelentes notas”, contou ao ContilNet.

Jocilene comentou que essa é uma das principais dificuldades dos alunos que buscam ingressar no ensino superior público: “Em Sena Madureira não há um curso preparatório como tem na capital, por exemplo.

“Sabemos que o Enem avalia cinco áreas de conhecimento e não há no município um cursinho de reforço dessas áreas para quem deseja entrar numa faculdade por meio do Exame. E eu só trabalho com a redação”, relatou.

Ao ContilNet, a professora revelou que o resultado já era esperado, pois acompanha o empenho dos alunos que buscam a tão sonhada nota máxima: “Foi um resultado esperado, pois no decorrer do curso eu acompanho o desenvolvimento da escrita dos alunos e o empenho de cada um em querer uma excelente nota. E, lógico, o tão sonhado ‘milzão’.”

Atualmente, a professora também trabalha no Núcleo de Educação da SEE, coordenando a Educação de Jovens e Adultos no município.

Veja algumas notas dos alunos: