No Acre, cobra de mais de 6 metros é flagrada ferida e assusta banhista; veja o vídeo

Um vídeo que viralizou nas redes sociais neste domingo (21) mostra uma sucuri gigante, com mais de 6 metros de comprimento, no quilômetro 2, sentido de Sena Madureira para Manoel Urbano, (AC). O flagrante ocorreu no ponto conhecido como ‘Bueira’, frequentado por banhistas em Sena Madureira.

O local, sendo um dos pontos de encontro em Sena Madureira, atrai diversas pessoas durante os fins de semana, que buscam aproveitar as belezas naturais do igarapé no quilômetro 2. O avistamento da cobra serve de alerta para a população que frequenta o local.

Veja as imagens que circulam nas redes sociais: