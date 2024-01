Steam: veja 40 jogos em promoção com até 93% de desconto

Ei, psiu! Você aí, PC Gamer! Vamos dar aquela conferida de lei nas principais ofertas de jogos da Steam nesta primeira semana de 2024! Como você já está sabe, selecionamos alguns dos melhores jogos para PC para você comprar com até 93% de desconto!

Entre as principais ofertas da Steam nesta semana temos títulos como A Plague Tale: Innocence, Tiny Tina’s Wonderlands, Borderlands 3, Moving Out, DuckTales: Remastered, Blasphemous, Yooka-Laylee and the Impossible Lair, BioShock Infinite e Bridge Constructor Portal, que está custando apenas R$ 3,29.

Jogos para PC com desconto para comprar na Steam na semana

A seguir, você confere a nossa seleção com algumas das melhores ofertas de games para computador desta primeira semana do ano. São 40 jogos para PC em promoção na Steam com descontos de até 93% e muitos preços bastante reduzidos, a partir de R$ 3,29 para você começar 2024 com ótimos jogos sem gastar rios de dinheiro:

Economize e parcele seus jogos para PC na Nuuvem

Quer economizar ainda mais? Uma ótima dica para quem quer aproveitar ao máximo as promoções da Steam é sempre dar uma conferida no site da Nuuvem. Lá é possível encontrar uma boa seleção de jogos para PC para comprar com desconto e resgatar na Steam.

Além disso, na Nuuvem é possível adicionar vários títulos ao carrinho e parcelar a compra em até 4x sem juros no PayPal ou 3x sem juros no cartão de crédito. Depois de confirmada a compra, é só acessar sua conta, copiar os códigos e resgatar na Steam!

Descontos em jogos para PC por tempo limitado

Não se esqueça de que as promoções da Steam são sempre por tempo limitado, então se algum jogo da nossa seleção for do seu interesse é melhor aproveitar logo os descontos e preços reduzidos antes que os valores voltem a subir.

Por fim, para não perder as próximas promoções e descontos da loja da Valve, fique de olho no calendário de ofertas e promoções da Steam. Assim você já pode começar a preparar o bolso para os próximos descontos que vêm por aí em 2024.

