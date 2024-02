Carnaval é aqui! ContilNet, Sans Filmes e TV Rio Branco transmitem ao vivo 2º noite; ASSISTA

“Em fevereiro tem Carnaval!” e o ContilNet, Sans Filmes e TV Rio Branco tem transmissão ao vivo durante todas as noites de folia. Neste sábado (10), acontece a segunda noite de Carnaval no Calçadão da Gameleira, promovido pelo Governo do Acre, e na Praça da Revolução, realizado pela Prefeitura de Rio Branco.

A transmissão conta com os apresentadores Everton Damasceno, Douglas Richer, Ludmilla Cavalcante e Kelly Kley, além da Musa do Camarote, Rogeria Rocha, e convidados. Além disso, todas as novidades estarão disponíveis no www.contilnetnoticias.com.br através do time de jornalistas do ContilNet. As equipes estarão ao dos dois carnavais pelo YouTube do ContilNet e pelo canal 8.1 na TV aberta, a partir das 21h.

Neste sábado acontece a escolha da Rainha Trans e Rainha Gay, além do show do cantor paraense Wanderley Andrade, na Praça da Revolução. Na Gameleira, acontece a apresentação do Bloco Sambase e Bloco Unidos do Fuxico, além das atrações musicais.

Confira a programação:

Carnaval na Gameleira

17h – Bloco Sambase

18h – Orquestra Som dos Clarins

19h – Bloco Unidos do Fuxico

Intervalos – DJ El Mascarado

21h – Paulo Herverton e Banda

23h – Banda Levada do Ghetto

Carnaval na Praça da Revolução

18h – Escolha das Realezas: Rainha Trans e Rainha Gay

18h – DJ Neto Barcelar

20h – Álamo Kário

22h – DJ Black

22h15 – Wanderley Andrade

00h – Eduardo Casseb

01h – Carlinhos Bahia

03h – Encerramento

ASSISTA A TRANSMISSÃO DA SEGUNDA NOITE: