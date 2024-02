Cunhada de Sarney é afastada do TJMA pelo CNJ por beneficiar assessor

Cunhada do ex-presidente José Sarney, a juíza Nelma Sarney Costa foi afastada nesta terça-feira (20/2) pelo Conselho Nacional de Justiça de suas atividades no Tribunal de Justiça do Maranhão. A desembargadora foi punida por beneficiar um assessor para que fosse aprovado em um concurso de cartórios no estado.

Apesar do afastamento, a cunhada de Sarney continuará recebendo seu salário mensalmente. Além da desembargadora, foi afastado também o juiz Clésio Coelho Cunha, que também beneficiou o assessor da magistrada.

O juiz corrigiu e alterou as questões do concurso público ao qual o assessor prestou, concedendo mais pontos a ele, que acabou aprovado e assumiu as funções como tabelião. Ao voltar das férias, Nelma Sarney Costa confirmou a decisão e a encaminhou ao plenário do TJ-MA, que manteve a liminar. O mesmo aconteceu quando o processo chegou ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O processo administrativo disciplinar (PAD) contra a dupla teve início em 2019 e só teve uma decisão agora. O afastamento de um juiz é a segunda pena administrativa mais grave contra magistrados. A maior é a aposentadoria compulsória, na qual o juiz continua com os salários, mas é afastado em definitivo das atividades.