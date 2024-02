Fuga de acreanos em presídio federal, morte de idosa e show de Belo; veja as mais lidas da semana

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias da semana.

SEGUNDA-FEIRA

Jovem que ameaçou mãe é morto à tiros no Segundo Distrito de Rio Branco; VÍDEO

O homicídio ocorreu por volta das 22h horas da noite deste domingo (11), no Ramal do Macarrão, bairro Belo Jardim 1, Segundo Distrito de Rio Branco (AC).

Neguinho da Beija-Flor não vai ao estúdio da Globo após desfile na Sapucaí e esclarece: “Indo pro Acre”

Tradicionalmente, toda vez que termina o desfile na Marquez de Sapucaí, o cantor Neguinho da Beija-Flor passa no estúdio da Rede Globo para cantar o samba-enredo da escola e dar entrevistas.

TERÇA-FEIRA

Morre no PS idosa que teve casa invadida por policiais; PM investiga envolvidos e se solidariza

A idosa Maria José Pereira, de 67 anos, morreu nesta terça-feira (13), no Pronto-Socorro de Rio Branco, após sofrer uma parada cardíaca. Sua casa, localizada no bairro da Pista, teria sido invadida por policiais militares ainda nesta semana – ocasião em que os agentes jogaram spray de pimenta nela e em uma criança. O momento de pânico vivido por Maria José fez com que ela fosse encaminhada ao PS.

Prefeitura deve lançar edital com mais de 1 mil vagas ainda nesta semana; veja detalhes

Em conversa com o ContilNet, durante o Carnaval na Praça da Revolução, na noite desta segunda-feira (12), o secretário de Administração, Jonathan Santiago, revelou detalhes do novo concurso público da prefeitura de Rio Branco, que deve ser lançado ainda nesta semana.

QUARTA-FEIRA

Foragido de presídio federal mandou assassinar adolescente no interior do Acre; entenda

O nacional Rogério da Silva Mendonça, 32 anos de idade, que conseguiu fugir do presídio de Mossoró, no Rio Grande do Norte, tinha passagens pela justiça de Sena Madureira. Em 2021, ele foi indiciado como mandante de um assassinato ocorrido no bairro Ana Vieira.

Jovem de 22 anos é assassinado com vários tiros enquanto caminhava pela rua

O homicídio ocorreu na tarde desta terça-feira (13), na Rua Maria Cardoso, no bairro da Serraria, no município de Plácido de Castro, interior do Estado do Acre.

QUINTA-FEIRA

Cachorro desaparece e tutores oferecem recompensa de R$ 1 mil para quem encontrá-lo

Um cachorro da raça American Bully, de cor chocolate, fugiu da casa dos tutores no Bairro Village Tiradentes, na regional do Calafate, em Rio Branco. Ao perceber a falta do cachorro, que atende pelo nome de Hulk, de 1 ano e 4 meses, os tutores decidiram lançar na web uma campanha para tentar encontrar o animal.

Exclusivo: show do cantor Belo é confirmado no Acre; veja mais detalhes na coluna Douglas Richer

Com exclusividade, a coluna Douglas Richer, do site ContilNet, descobriu que o cantor Belo tem data para desembarcar no Acre. De acordo com informações repassadas para nossa coluna, Belo tem show marcado no Acre na primeira semana de abril de 2024. A data foi revelada com exclusividade para a coluna Douglas Richer. A empresa acreana deve anunciar em breve o show do cantor.

SEXTA-FEIRA

Acreanos que fugiram de presídio federal superaram criminosos como Marcola e Beira-Mar

A fuga dos presidiários acreanos Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça de um dos cinco presídios de segurança máxima do país, o de Mossoró, no Rio Grande do Norte, colocou os sistemas carcerário e de segurança pública do Acre no olho do furacão do debate nacional sobre a agenda institucional brasileira do tema. Afinal, desde que o sistema carcerário federal foi instituído no país, sob administração direta do Ministério da Justiça, há 18 anos, não havia sido registrada nenhuma fuga de criminosos sob esse sistema, que mantém presos, há décadas, por exemplo, criminosos de altíssima periculosidade, como os traficantes Marquinhos VP, o líder máximo do PCC (Primeiro Comando da Capital) Marcola Camacho, e Fernandinho Beira Mar, o número 1 do CV (Comando Vermelho) nacional.

Mais de 300 agentes buscam por acreanos foragidos no RN; pegadas e roupas são encontradas

As buscas pelos acreanos que fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, entraram no terceiro dia nesta sexta-feira (16) e contam com mais de 300 agentes de segurança.