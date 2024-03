5 dicas para decoração de Páscoa em casa

A Páscoa é um dia cheio de significados para muitas famílias ao redor do mundo. Seja para aquelas que celebram a data cristã que representa a ressurreição de Cristo ou mesmo para quem não segue o cristianismo, mas usam a comemoração para se unir com familiares, a data é especial.

E, para entrar ainda mais no clima dessa celebração, que tal dar à sua casa uma decoração temática, perfeita para receber seus entes queridos (e o coelhinho da Páscoa)? Cheia de símbolos relacionados a essa data comemorativa, como o coelho, as cenouras e os ovos, ela ajudará a aflorar o espírito festivo nos seus convidados.

Dá para comprar itens já prontos com esses temas ou mesmo fazer vários deles à mão. Veja a seguir 5 dicas para a decoração de Páscoa:

Ovinhos de Páscoa

Um dos itens que definitivamente não podem faltar na decoração de Páscoa são os ovinhos e melhor ainda se forem coloridos. Se tiverem crianças na sua casa, uma boa ideia é chamá-las para ajudar nesse momento na pintura, elas vão amar!

Antes de começar, os ovos precisam estar cozidos. Aí é só deixar sua imaginação fluir com as várias cores e estampas possíveis. Além das tintas, dá para usar tecidos para forrar os ovos e até lacinhos em volta deles. As opções são infinitas!

Você pode espalhar os itens decorados pela casa, soltos ou em cestinhas. Uma ideia divertida é fazer uma caça aos ovos com a criançada, podendo haver um prêmio quando os pequenos encontrarem todos eles.

Mesa de Páscoa

A mesa é muito importante para a celebração, já que é onde todos se juntam para uma deliciosa refeição. Por isso, ela também deve fazer parte da decoração de Páscoa.

Caprichada, acolhedora e colorida — é assim que a mesa deve ser nessa data. Para isso, use tons pastéis e itens decorativos fofos, como os próprios ovinhos, guardanapos com dobradura de orelha de coelho e velas temáticas.

Se tiver ou quiser comprar uma toalha de mesa com o tema, também vai ajudar muito a trazer a vibe da celebração para o ambiente.

Comidas na decoração

Ainda sobre a mesa, as comidas em si também podem fazer parte da decoração de Páscoa. Bolo ou cupcakes com enfeites de pasta americana em formato de coelho, cenoura ou ovo e biscoitinhos com esses mesmos formatos são algumas das possibilidades.

As cores

A Páscoa tem uma paleta de cores muito bem definida que, se usada, vai deixar a casa com a cara da comemoração.

No geral, os tons pastéis são mais comuns na data, porém o destaque fica especialmente para o branco, o verde, o amarelo e o rosa.

Isso porque essas cores têm significados ligados a renovação, vida e alegria. Ou seja, tudo a ver com a Páscoa!

Pélucias e cenouras

Por fim, esses são dois elementos que também podem compor a decoração de Páscoa. Compre pelúcias de coelhinho para espalhar pelos cômodos e deixá-los fofos. Cenouras reais também podem complementar os enfeites, sendo colocadas soltas, no colo das pelúcias ou em um vaso, como se fossem flores.