Acre recebe mais de R$2 milhões para o pagamento do piso nacional da enfermagem; veja valor por município

O anúncio acerca dos repasses destinados aos estados e municípios foi publicado nesta sexta-feira (29), pelo Ministério da Saúde. O documento detalha os valores que serão destinados a cada estado e cada município, para que o pagamento do Piso Nacional da Enfermagem seja garantido.

Ao todo o estado deve receber pouco mais de R$ 2,345 milhões ao todo, com a capital Rio Branco recebendo uma fatia de R$13 mil. Entre os municípios que receberão maior parte do repasse estão, Cruzeiro do Sul (R$252 mil), Sena Madureira (R$118 mil) e Senador Guiomard (R$75 mil). Já entre os municípios menos favorecidos estão Jordão (R$18 mil), Rio Branco (R$13 mil) e Manoel Urbano, que receberá um repasse de apenas R$1.491,25.

A verba faz parte da Assistência Financeira Complementar (AFC) da União, que faz parte das operações do Ministério da Saúde.

No último mês, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) realizou o último pagamento referente ao piso no dia 19 de fevereiro.

“Esta medida reforça o compromisso do governo do Estado do Acre, em parceria com o governo federal, para a valorização e o reconhecimento de seus profissionais de saúde, especialmente aqueles que desempenham um papel crucial no cuidado e bem-estar da população”, disse o Governo em nota na época.

Além disso, após ter atrasado o repasse do complemento do piso da enfermagem, o governo do Acre realizou neste mês o pagamento dos valores aos servidores da Secretaria de Estado de Saúde e da Fundação Hospitalar.

Confira a lista de repasse completa abaixo: