Após cheia, acesso a bairro de Brasiléia não rompe e região continua sendo território brasileiro

Com a cheia do Rio Acre, os bairros Leonardo Barbosa e 28 de Maio ficaram isolados do restante do município de Brasiléia. É a segunda vez que isso acontece.

Nesta enchente, os rumores de que o bairro poderia passar a fazer parte da Bolívia aumentaram. Durante a cheia, imagens circularam na internet e alertaram para um possível rompimento da rua que dá acesso aos bairros. Após a vazante do Rio Acre no município, imagens mostram que a rua não rompeu, apenas causou uma destruição no acesso.

Entenda porque o bairro pode se tornar território boliviano

Há anos, o movimento das águas do Rio Acre na região afeta uma parte do bairro, que pode romper e voltar a integrar a Bolívia, país que faz divisa com o Acre. Com a cheia e vazante do Rio Acre todos os anos, faz com que a estrutura do bairro mude ao longo do tempo.

De acordo com o engenheiro Evandro José Linhares Ferreira, em entrevista ao g1 em 2022, o rompimento tornaria esse território de 44 hectares boliviano. “Vale ressaltar que pelo Tratado de Petrópolis, que definiu a incorporação do Acre ao Brasil em 1903, a fronteira do Brasil e Bolívia no local que apresenta a erosão é a calha do Rio Acre. Assim, se houver o rompimento do barranco e o Rio Acre “abandonar” o meandro que atualmente circunda o bairro Leonardo Barbosa, em teoria, todo o bairro passaria a fazer parte do território boliviano visto que a calha do rio mudaria e o meandro em torno do referido bairro viraria um lago”, disse.