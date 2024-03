Após farpas entre Socorro e Fernanda, Gladson brinca: “Quero ver Suly e Joelso abraçados”

O Progressistas filiou nesta segunda-feira (25) a prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, o vice-prefeito Carlinhos do Pelado e a pré-candidata a sucessora na prefeitura, Suly Guimarães.

No último mês o Progressistas havia oficializado o nome de Joelso Pontes como candidato a prefeito em Brasiléia. A deputada federal Socorro Neri, que preside o partido na capital, comandou as articulações em prol da candidatura dele. O partido, inclusive, chegou a realizar uma festa para anunciar a pré-candidatura de Joelso.

Com a decisão, houve um racha no partido do governador Gladson Cameli. A escolha de Suly como vice rendeu em farpas trocadas entre a prefeita Fernanda Hassem e a deputada Socorro Neri.

No ato de filiação nesta segunda-feira, o governador chamou Suly Guimarães, a abraçou e brincou: “Eu quero ver a Suly e o Joelso assim, se abraçando”, afirma.