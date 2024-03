Coluna Douglas Richer indica 5 marcas de ovos de Páscoa gourmet em Rio Branco: veja lista

No domingo (31), os olhos estarão direcionados para uma das épocas mais doces do ano, a Páscoa. Enquanto algumas pessoas se reunirão com seus familiares em torno de um caloroso almoço, outras aproveitarão a data conforme têm o costume. À ocasião, não poderá faltar o tão aclamado ovo de Páscoa.

No Acre, o número de marcas que confeccionam o doce cresce a cada ano. No quesito criatividade, podemos ter a certeza de que elas não falham! Ovos recheados, personalizados e com sabores diversos estão entre as características dos lançamentos de 2024.

A seguir, a coluna Douglas Richer, do site ContilNet, listou cinco empresas locais nas quais você pode encomendar opções que dão água na boca:

1- Coffee House

Os ovos de Páscoa do Coffee House são uns dos doces mais aguardados do ano. A cada Páscoa, os doces do Coffee House nunca decepcionam. Lembrados pela apresentação divina e pelo sabor único, as delícias são 100% artesanais.

O Coffee House conta com uma linha premium que está incrível, entre eles o queridinho Ferrero Rocher.

Descubra um mundo de sabores irresistíveis com os chocolates do Coffee House. Do clássico Ferrero Rocher, com seu recheio de chocolate meio amargo e creme de avelã, até o Raffaello, perfeito para os amantes de coco, cada mordida é uma experiência única.

E para os apreciadores de chocolate branco, o ovo Ninho com frutas vermelhas oferece uma combinação perfeita de cremosidade e frescor, com sua deliciosa geleia de frutas vermelhas.

Se você pensou em mini ovos de sabores criativos, ovos grandes ou até mesmo barras recheadas, eis o lugar certo. Corre lá! Acompanhe tudo no Instagram do Coffee House:

2- Doce Deleite

Impossível não salivar ao conferir o menu de Páscoa da Doce Deleite. Com os lançamentos Ovo Língua de Gato e Granulé, a Doce Deleite lançou nesta semana o seu cardápio de ovos de Páscoa. Veja as dicas:

3- Coconut Gourmet

A Coconut Gourmet também se mostrou uma marca promissora para o mês de março. Basta dar uma olhada no perfil do Instagram e nos deparamos com ovos de Páscoa bastante convidativos, entre eles, Cookies N’Cream e Nutella, Ovo trufado Pistache, Ninho com Nutella. Dá para resistir?

4- Cakeria

Outro nome que tem tomado as redes sociais nos últimos tempos é a Cakeria Confeitaria e Café. Destacam-se na seleção, o ovo Frutas Vermelhas de colher, ovo Cappuccino, ovo Ferreiro Supreme e o ovo de Pistache com frutas vermelhas. Veja:

5- Coelha Doces Finos

Descrito como doces finos com receitas exclusivas de família, o Coelha Doces Finos promoveu sua linha de Páscoa e, na verdade, é difícil escolher só uma opção! Entre os destaques, estão os ovos Acreano do Pé Rachado com casca de chocolate ao leite e castanhas do Brasil e recheio de cupuaçu e brigadeiro branco. Para os amantes das frutas secas e desidratadas, a boa opção é o Crocante de Castanhas e Frutas com casca de chocolate ao leite, frutas secas e brigadeiro branco.

A loja atende Rio Branco, São José e toda Grande Florianópolis, em Santa Catarina.