Com a benção de Gladson e Fernanda, Suly Guimarães se filia no PP e diz ‘estar pronta para ser prefeita’

A pré-candidata a prefeita de Brasiléia, Suly Guimarães, se filia no Progressistas nesta segunda-feira (25). Ela é o nome escolhido do grupo da atual prefeita Fernanda Hassem, para disputar a sucessão nas eleições deste ano.

Além de Suly, Fernanda Hassem e o vice-prefeito, Carlinhos do Pelado também se filiam no Progressistas, sob as bençãos do governador Gladson Cameli.

Ao ContilNet, Suly disse que a pré-candidatura tem total apoio de Fernanda Hassem e da base da prefeita em Brasiléia.

“Estou ansiosa, mas muito determinada, comprometida. Hoje nós temos a oportunidade de mostrar a nossa família de Brasiléia, o nosso compromisso, garra, que é o que temos de melhor e vamos trazer aqui para a casa do PP, formando uma só família”, disse.

Suly disse ainda que estar pronta para ser prefeita do município. “Estou determinada a dar o melhor de mim nessa caminhada”, disse.

No último mês o Progressistas havia oficializado o nome de Joelso Pontes como candidato a prefeito em Brasiléia. A deputada federal Socorro Neri, que preside o partido na capital, comandou as articulações em prol da candidatura dele. O partido, inclusive, chegou a realizar uma festa para anunciar a pré-candidatura de Joelso.

A decisão de tornar Suly candidata partiu do governador Gladson Cameli após conversas com Fernanda Hassem. Com a escolha, a pré-candidatura de Joelso Pontes foi rifada.

