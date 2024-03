De volta à Seleção, Andreas Pereira celebra realização de um sonho

Andreas Pereira nasceu na Bélgica e defendeu o país entre 2010 e 2013 nas categorias de base. Filho de brasileiros, contudo, recusou diversos convites para servir a seleção europeia adulta confiante que seria lembrado na equipe verde e amarela.

Chamado por Dorival Júnior, revelou que realiza um sonho e colocou a equipe como favorita, independentemente do adversário.

Mesmo com a Inglaterra jogando junta faz um tempo e a Espanha também com boas promessas e algumas estrelas, Andreas Pereira vê o Brasil com muita força para superar os oponentes nos amistosos de sábado, em Wembley, e depois do dia 26, no Santiago Bernabéu.