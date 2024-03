Dupla é presa ao tentar transportar cocaína em taxi na fronteira do Acre

A Polícia Federal, durante operação de rotina, na cidade de Assis Brasil, fronteira do Acre com o Peru, na última quinta-feira (21), prendeu dois homens que tentavam sair da cidade com uma mochila contendo duas embalagens de substância semelhante à cocaína.

Ao passar pelo controle migratório, a PF notou um comportamento suspeito da dupla, que apresentou nervosismo, e decidiu continuar monitorando os dois.

A dupla seguia com destino à Brasiléia, no entanto, os agentes notaram a falta de bagagem, para justificar a estadia no município. Ao seguir os indivíduos, a equipe resolveu abordar o táxi em que estavam.

Durante a abordagem foi descoberto que um dos suspeitos carregava uma mochila contendo duas embalagens verdes com uma substância semelhante a cocaína. Os dois foram detidos e levados à Delegacia de Polícia Federal para interrogatório.