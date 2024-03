Dupla é presa por assassinar jovem que fez sinal de ‘V’ com a mão; ela estava com a filha nos braços

Nesta sexta-feira (1), uma equipe da Delegacia da Polícia Civil prendeu dois homens, identificados como R.S.R., de 27 anos, e E.O.S., de 24 anos, investigados pelo assassinato de Dulcione Rodrigues Souza. A jovem foi morta no dia 14 de fevereiro de 2019, por três pessoas, após ter postado uma foto na redes social.

Na foto, a jovem fazia o símbolo do “V”, de vitória. De acordo com a investigação, no dia do crime, os homens entraram na residência de Dulcione com duas armas de fogo. Na casa, eles atiraram contra a vítima quando ela estava com a sua filha no colo e desferiram um tiro na cabeça da jovem, segundo informações da polícia.

A jovem foi uma das primeiras pessoas mortas por facção em Feijó, cidade do interior do Acre. O crime deixou os moradores aterrorizados. Dias antes de ser achada morta, a jovem Dulcione de Sousa Silva, de 21 anos, tinha gravado um vídeo dizendo que não era de facção e pedindo para ser deixada em paz.

“Peço desculpa a todos vocês se eu fiz alguma coisa de errado, esse sinal de dois que eu não entendia nada. Esse meu Face é antigo, eu nem uso mais, eu tenho um filho para criar. Não faço parte de nenhuma facção, só quero que me deixem em paz. Não faço parte de nada não, é só isso”, disse a jovem no vídeo.