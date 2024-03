ELEIÇÕES 2024: Fernando Máximo lidera pesquisa e Fátima Cleide tem a maior rejeição; CONFIRA

O Instituto Amazônia de Pesquisa (IAP) divulgou os resultados de uma nova pesquisa eleitoral realizada em Porto Velho, onde o presidente da Assembleia sequer é citado. A pesquisa segue as normas e legislação vigente conforme a Resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nº 23.600/2019. O levantamento, conduzido entre os dias 16 e 19 de março de 2024, contemplou uma amostra de 1.000 eleitores do município, registrando o pulsar das preferências políticas da população.

Responsável pela estatística do estudo, Katia Regina Bianco, registrada no Conselho Regional de Estatística (CONRE) sob o número 10503, supervisionou os dados que revelam importantes insights sobre o cenário eleitoral em Porto Velho. O número de registro no TSE é: RO-02371/2024.

Voto estimado:

O Instituto Amazônia de Pesquisa (IAP) divulgou os resultados de uma nova pesquisa eleitoral realizada em Porto Velho, onde o presidente da Assembleia sequer é citado. A pesquisa segue as normas e legislação vigente conforme a Resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nº 23.600/2019. O levantamento, conduzido entre os dias 16 e 19 de março de 2024, contemplou uma amostra de 1.000 eleitores do município, registrando o pulsar das preferências políticas da população.

Responsável pela estatística do estudo, Katia Regina Bianco, registrada no Conselho Regional de Estatística (CONRE) sob o número 10503, supervisionou os dados que revelam importantes insights sobre o cenário eleitoral em Porto Velho. O número de registro no TSE é: RO-02371/2024.

Segundo Turno – Cenário 02:

Já em uma simulação de segundo turno entre Mariana Carvalho e Léo Moraes, a candidata atinge 41,7% das intenções de voto, contra 30,8% do concorrente. O percentual de votos brancos ou nulos é de 18,7%, enquanto 8,8% dos entrevistados declaram não saber em quem votar.

Rejeição de Voto

Na análise da rejeição de voto, Fátima Cleide desponta com 29,8%, seguida por Léo Moraes com 15,2%, Vinicius Miguel com 13,7% e Mariana Carvalho com 11,1%. Fernando Máximo registra 8,0% de rejeição, enquanto 6,1% dos entrevistados declararam não votar em nenhum dos candidatos. Por outro lado, 8,0% afirmam não rejeitar nenhum dos concorrentes, e 7,7% não souberam responder sobre sua posição em relação à rejeição de voto.

Fonte: Instituto Amazônia de Pesquisa (IAP)