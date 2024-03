Em 6 horas, nível do Rio Iaco aumentou 7 centímetros; 47 famílias estão nos abrigos

A Defesa Civil Municipal de Sena Madureira confirmou mais uma elevação no nível das águas do Rio Iaco nesta sexta-feira (1º). Das 6 horas da manhã até às 12 horas, houve elevação de 7 centímetros no volume das águas. O nível atual é de 15,67 metros, bem acima da cota de transbordamento que é de 15 metros.

Além dos bairros, a enchente também avança para algumas ruas de Sena Madureira como, por exemplo, as ruas Piauí, Siqueira Campos e Benjamin Constant. Nesses locais, alguns moradores já foram retirados e outros estão com as suas casas prestes a terem o assoalho coberto pelas águas.

Atualmente, 47 famílias estão nos abrigos públicos que funcionam em três locais: Ginásio Hermilton Gadelha Pessoa (25 famílias), quadra da escola Dom Júlio Mattioli (20 famílias) e quadra da Escola Siqueira de Menezes (2 famílias). As equipes continuam de prontidão para auxiliar nas mudanças.

O bairro Praia do Amarílio é um dos mais afetados no momento atual. A grande maioria das famílias que estão nos abrigos é oriunda do referido bairro. “A gente pede a Deus que tenha misericórdia de todos nós porque uma alagação causa grandes transtornos para as famílias”, destacou o autônomo Luiz Ferreira, residente no bairro da Vitória.

Na tarde de ontem, a reportagem do ContilNet registrou a situação de dois animais domésticos se refugiando em telhado, pois a cheia já havia coberto o terreiro onde eles comumente andavam.

De acordo com Carlos Davila, sub-coordenador da Defesa Civil em Sena, os moradores que precisarem sair de suas casas deverão procurar o Corpo de Bombeiros para fazer o cadastramento da família.

Veja fotos: