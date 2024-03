Energisa promove curso gratuito de formação de eletricistas de redes de distribuição

A Energisa anuncia a abertura das inscrições para o Curso de Formação de Eletricista de Redes de Distribuição, visando oferecer capacitação técnica gratuita à comunidade. Com início previsto para maio deste ano, o curso é uma excelente oportunidade para quem busca não só aprimoramento profissional, mas também inserção no mercado de trabalho.

Os interessados deverão atender a requisitos básicos para a inscrição, incluindo ter mais de 18 anos, possuir ensino médio completo, ter CNH categoria B e disponibilidade para participar das aulas no período noturno de segunda a sexta-feira, além de se engajar em atividades práticas.

As aulas serão ofertadas gratuitamente no período noturno, permitindo que trabalhadores e estudantes possam conciliar suas atividades diurnas com o curso. Esta iniciativa sublinha o compromisso da Energisa Rondônia com o desenvolvimento profissional da população local e o fortalecimento da mão de obra qualificada no estado.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas através dos links específicos para cada localidade:

Curso de Formação de Eletricistas de Redes em Porto Velho-RO https://grupoenergisa.gupy. io/jobs/6826684

Curso de Formação de Eletricistas de Redes em Ji-Paraná-RO https://grupoenergisa.gupy. io/jobs/6826766

Curso de Formação de Eletricistas de Redes em Vilhena-RO https://grupoenergisa.gupy. io/jobs/6827230