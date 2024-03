ES: número de mortes por chuvas sobe para 19; Seis estão desaparecidos

Subiu para 19 o número de mortes em razão das fortes chuvas que atingiram o Sul do Espírito Santo. Novo boletim da Defesa Civil, divulgado no início da manhã desta segunda-feira (25/3), às 6h, aponta que foram contabilizadas 17 mortes em Mimoso do Sul e duas em Apiacá. Seis pessoas estão desaparecidas.

Ao todo, quase 8 mil pessoas precisaram deixar suas casas após o temporal, sendo que 7.287 estão desalojadas e 411 desabrigadas.

As pessoas desalojadas precisaram abandonar temporária ou definitivamente as casas, mas não necessariamente precisam de novas residências. Já as desabrigadas precisarão de novas moradias, pois aquelas onde viviam foram destruídas.

Na região Sudoeste como um todo, são 27 mortos. Além dos 19 no Espírito Santos, houve mais oito pessoas que perderam a vida no Rio de Janeiro.

Pessoas atingidas pelas chuvas no ES

Mimoso do Sul: 17 mortes, 6 desaparecidos, 12 desabrigados e 18 desalojados

Apiacá: duas mortes, 332 desabrigados e 4 mil desalojados

Bom Jesus do Norte: 64 desabrigados e 3 mil desalojados

Vargem Alta: 3 desabrigados e 269 desalojados

Lar para pessoas com deficiência

Dezenove pessoas morreram durante as fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo na madrugada de sábado (23/3). Segundo a Defesa Civil, cinco delas estavam abrigadas em uma instituição para pessoas com deficiênciaem Mimoso Sul.

De acordo com o órgão, 10 pessoas estavam no local. Do total, cinco foram resgatadas com ajuda de um helicóptero e outras cinco não resistiram. A identidade das vítimas não foi divulgada até o momento.