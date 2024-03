Gladson dá ultimato sobre candidatura de Alysson e diz qual será o futuro de Mailza – bastidores de filiações no PP

Em um discurso de mais de meia hora durante o ato de filiação da prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, no Progressistas, o governador Gladson Cameli colocou o pingo nos is sobre vários assuntos, inclusive em relação a candidatura de Alysson Bestene a Prefeitura de Rio Branco, que havia sido alvo de especulações nos últimos dias, ameaçada de poder ser rifada dentro do próprio partido.

Dando um aviso ao secretário de Governo, Gladson disse que não é ‘homem de mandar recado’ e voltou a dizer que seu o candidato a prefeito da capital é Alysson Bestene.

“Eu não dou autorização para falarem por mim. A minha conversa é reta. Vocês ainda vão ver muita água por debaixo da ponte. Eu só acredito que o cabra morre depois da missa do 7º dia e se eu for cutucar lá e ele tiver gelado”, disse o governador em um claro desabafo sobre os rumores da candidatura de Alysson ser rifada.

O governador disse ainda que não trabalha com especulações. “Alguém me viu falar alguma coisa”?

Data para o ultimato

Gladson aproveitou para falar que após as definições sobre a Prefeitura de Brasiléia, finalizadas com a filiação de Fernanda Hassem e Suly Guimarães, ele deve começar a definir as tratativas sobre a disputa pela Prefeitura de Rio Branco.

“Fechou o capítulo de Brasileia, como encerra agora, o dia 5 termina os prazos, eu começo o capítulo da capital. Meu candidato está aqui oh [apontando para Alysson]. Começa-se meu capítulo onde eu irei começar a falar de fato aquilo que eu penso e colocar a minha opinião para que a maioria dê e externe a sua. Porque eu acredito e confio em você [mais uma vez se dirigindo ao secretário de Governo]”.

A vice

Mais uma vez Gladson deixou claro que Mailza Assis deve mesmo ser sua candidata ao Governo em 2026. Além de rasgar elogios a vice-governadora, ao dizer que ‘agora finalmente tenho uma vice’, o governador destacou nas entrelinhas que ele será candidato ao Senado e ela disputará o cargo de governadora nas próximas eleições estaduais.

“No lugar que eu vou tu vai pro outro”, disse Cameli.

Conciliador

O governador vai precisar encarar o conciliador na confusão entre Socorro Neri e Fernanda Hassem. No ato de filiação ele foi claro: Suly Guimarães é a candidata oficial do Progressistas em Brasiléia. Porém, Cameli quer que Joelso Pontes, candidato defendido pela deputada federal, também esteja no palanque ‘abraçado com Suly’.

Defendeu a deputada

E Gladson já começou a fazer isso. Em meio ao ato de filiação de Fernanda, o governador citou o nome de Socorro como um dos nomes que querem apenas o crescimento do Progressistas.

Mudou de lado

A vice-governadora Mailza Assis, que havia defendido a candidatura de Joelso Pontes, também migrou para o lado de Fernanda e Suly. Além dela, deputados estaduais e federais também estarão no palanque dela em outubro.

Fortalecido

O que se viu no ato de filiação de Fernanda Hassem foi um mar de gente vindo de Brasiléia, declarando apoio ao grupo da prefeita. Uma coisa é certa: o Progressistas ganha muito e chega fortalecido nos pleitos de 2024 e 2026.