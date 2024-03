Governo Federal destina R$ 6 milhões para implantação de três centros de artes e esportes unificados no Acre

Os Centros de artes e esportes unificados (CEUs) foram aprovados no Novo PAC Seleções, do governo federal, que prioriza áreas com maior vulnerabilidade socioeconômica, situadas em periferias. No Acre, os CEUs serão construídos em Rio Branco, nos bairros Cidade do Povo e João Paulo II, e em Cruzeiro do Sul, no Bairro Aeroporto Velho, um investimento no valor de R$ 6 milhões.

É a primeira vez que o Acre é contemplado com esse equipamento cultural, que tem caráter comunitário e é composto por espaços para expressão corporal e atividade física, arte e educação, trabalho e renda e meio ambiente, entre outras atividades relacionadas à cultura.

O governador Gladson Cameli destaca que os investimentos em Cultura são recorrentes em sua gestão, com a inauguração e revitalização de museus, espaços culturais e o fomento do trabalho dos fazedores de cultura locais. “Com mais esses três centros de Artes e Esportes unificados, ofereceremos ambientes culturais que levam em consideração as características e necessidades locais, garantindo o fortalecimento da nossa cultura”, acrescentou.

Para o presidente da FEM, Minoru Kinpara, os CEUs irão proporcionar maior acessibilidade à cultura. “Estamos muito felizes com a inserção dos projetos do Acre no PAC Seleções, por meio do Ministério da Cultura. Os CEUs são projetos participativos, que têm o objetivo de diminuir a desigualdade e ampliar o acesso aos serviços. Além disso, respeita a nossa diversidade cultural”, enfatiza.