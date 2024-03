Histórico: Acre é o primeiro a receber Liga Indígena que será divulgada em mais 170 países

O governador Gladson Cameli participou nesta semana, do primeiro festival Huwã Karu Yuxibu, que acontece na capital acreana, Rio Branco. Na ocasião, o líder do Executivo Estadual realizou a abertura da Liga Indígena (Indigenous League), de futebol.

O campeonato, que envolve 60 atletas do povo Huni Kuin, é uma iniciativa da startup Nave Global, e tem o objetivo de dar destaque à cultura indígena por meio do futebol, esporte conhecido mundialmente, e acontece dentro do festival, que ocorre entre os dias 22 a 31 de março, no Centro Huwã Karu Yuxibu.

De acordo com o líder espiritual Mapu Huni Kuin, o evento é uma oportunidade de disseminar o conhecimento tradicional por meio da linguagem universal que é o futebol. “Esse evento é mais do que nunca para mostrar para o mundo inteiro que a gente luta pela preservação do meio ambiente, pelo nosso direito e também pela integração social”, disse Mapu Huni Kuin.

Além disso, o festival é um momento voltado para mostrar ao mundo a identidade do povo Huni Kuin, expandindo e conscientizando sobre a preservação da floresta.

O estado do Acre é o primeiro da história a receber a competição, e todo o material está sendo gravado para ser distribuído para mais de 170 países e 200 canais de televisão. O governador Gladson Cameli destacou a importância do evento.

“A sensação é de dever cumprido de uma união para mostrar o potencial que temos no nosso estado, que tem respeito pelos povos da floresta, pelos povos indígenas, onde o mundo, de fato, vai conhecer tudo o que temos aqui de natural e de potencial. O Acre está tendo a oportunidade de mostrar para o mundo o seu potencial e nós podemos incentivar um turismo em respeito ao meio ambiente em que as pessoas podem conhecer a fortuna que temos aqui que é a natureza”, pontuou.

Até o fim do ano, o campeonato deve ocorrer nas terras indígenas dos Yanomami e Vale do Javari. No ano que vem, a pretensão é fazer a Indigenous League Championship durante 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP-30), em novembro de 2025, em Belém (PA).