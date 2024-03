Mulher fica ferida após motorista desviar de buraco e bater em poste em rodovia do Acre

Na tarde desta sexta-feira (22), um acidente na rodovia AC-10, conhecida como estrada de Porto Acre, deixou uma mulher ferida após um motorista tentar desviar de um buraco e acabar colidindo com um poste. O acidente ocorreu por volta do km 19, no sentido Rio Branco ao ramal do Flaviano.

O veículo envolvido, um Chevrolet Corsa prateado, era conduzido por Enderson Martins de Moura, acompanhado por sua esposa, Maria Priscila Souza Feitosa, de 31 anos, sua irmã, Maria Lucília Souza Feitosa, de 33 anos, e uma criança de apenas 1 ano.

De acordo com relatos do motorista, ao tentar evitar o buraco na via, perdeu o controle do veículo, que acabou caindo em uma ribanceira e colidindo violentamente com um poste de energia. No impacto, Maria Lucília sofreu um ferimento na cabeça, resultando em uma perda momentânea de consciência. Sua irmã, Maria Priscila, teve apenas uma leve luxação no braço, enquanto o motorista e a criança escaparam ilesos do acidente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar socorro no local, sendo auxiliado posteriormente pelo Corpo de Bombeiros para o resgate das vítimas. Após receberem os primeiros socorros, Maria Lucília foi encaminhada para o Pronto Socorro da capital, onde seu estado de saúde é considerado estável. Ela foi entregue ao setor de trauma para avaliações adicionais.