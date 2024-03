Mulher fica ferida e é encaminhada para o PS após colisão entre carro e moto

O acidente ocorreu na tarde deste sábado (23), na estrada do Calafate, em Rio Branco (AC). Segundo informações obtidas no local dos fatos, um casal identificado como Clemilda Oliveira da Silva, de 51 anos, e seu esposo, Robertale Braga da Silva, 46 anos, seguiam no trajeto centro ao bairro, em uma moto de modelo Yamaha Crioton de cor prata, na estrada do Calafate.

Ao passar ao lado da Havan, um veículo modelo Toyota Etios de cor cinza escuro, conduzido por um homem identificado como João, saiu do estacionamento da Havan e não percebeu a aproximação da motocicleta, ocasionando uma forte batida. No impacto, Clemilda, que pilotava a moto, caiu bruscamente ao solo, já seu esposo Robertale, teve apenas uma leve luxação no pé e não precisou de atendimento médico.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi informado e, prontamente enviou uma ambulância de suporte básico para dar atendimento na ocorrência. Logo que os socorristas chegaram, todos os procedimentos foram realizados, encaminhando a vítima para o Pronto Socorro de Rio Branco. Clemilda teve algumas escoriações nas duas mãos e reclamava de dores lombares, porém seu quadro clínico é estável. Foi entregue lúcida e orientada no setor de trauma do PS, onde deverá passar por novas avaliações.

A Polícia Militar por meio do Batalhão de Trânsito foi informado. Militares foram ao local, isolaram o perímetro e acionaram os peritos criminais para realização dos procedimentos periciais no local.